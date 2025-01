BREEK: BYD nu grotere EV bouwer dan Tesla

BYD beats Tesla. Tesla is niet meer de grootste EV bouwer ter wereld.

Elon Musk en zijn almachtige Tesla zijn nog steeds koning van de wereld. Doch waar alle adepten de aandelenkoers van het bedrijf torenhoog houden, zijn de piepjes en kraakjes hier en daar helder zichtbaar. De Cybertruck is een flop, de rest van het gamma stokoud, de afzet viel vorig jaar tegen en…Tesla is niet meer de grootste EV bouwer ter wereld.

BYD heeft die titel namelijk overgenomen. Tesla maakte vorig jaar 1.773.443 EV’s. BYD op haar beurt, maakte 1.777.965 EVs. Het verschil is dus maar 4.500 auto’s, maar goed, gevoelsmatig betekent dit natuurlijk meer dan dat. Tesla is niet meer de onbetwiste koning van de EV’s!!1! De Chinezen nemen de tent over!1!! Als schrale troost is Tesla nog wel koning als het aankomt op recalls.

De mijlpaal wordt nog indrukwekkender als je je bedenkt dat BYD ook nog plug-in hybrides maakt. Let wel, die zitten dus níet inbegrepen in bovenstaande getal. In totaal verkocht BYD 4,27 miljoen auto’s, 41 procent meer dan in 2023. Wie echter denkt een superdeal te scoren op de aandelenmarkt komt bedrogen uit. BYD is inmiddels ook 15 keer meer waard dan ons geliefde BMW.

Het laat ook zien dat je met de verkoop van elektrische auto’s wel degelijk geld kan verdienen. Het enige wat je hoeft te doen is wat goedkope doch loyale arbeid regelen. Waarvan akte.