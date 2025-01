Is die eerste de DeTomaso P72 nu eindelijk klaar?

Het is al even stil rondom de gaafste supercar van de laatste paar jaar, de DeTomaso P72. Wordt ‘ie nog wel gemaakt?

Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat we op Goofwood verrast werden door de DeTomaso P72. Deze supercar met gewelfde koets en fraai interieur verbaasde aldaar alle aanwezigen in positieve zin. Uiteraard waren er snellere auto’s op Goodwood, maar een supercar met briljant klinkende atmosferische Ferrari V12, dat zagen veel mensen wel zitten.

P70

Qua uiterlijk verwijst de P72 naar de DeTomaso P70. Deze racer uit de jaren 60 kwam destijds tot stand door een samenwerking tussen DeTomaso en Carroll Shelby. Het was de bedoeling dat er minimaal 10 gemaakt zouden worden, voor het CanAm-kampioenschap alsmede de Europese GT racerij. Daar kwam het echter nooit van. Het eerste prototype is meteen de laatste P70 die ooit het levenslicht zag.

Ford Vee Eight Motor

Hetzelfde lot moest de P72 uiteraard bespaard gaan blijven. Wat daarbij hielp is dat de basis dezelfde is als die van de Apollo Automobil Intensa Emozione. Deze moeilijk gevormde supercar van het voormalige Gumpert gebruikt ook de Ferrari V12. Doch al snel bleek dat de P72 die motor niet kon/mocht gaan gebruiken. DeTomaso maakte bekend dat de productie-P72 een Ford V8 onder de kap krijgt. Niet zo exotisch, wel historisch verantwoord. Immers hadden veel DeTomaso’s uit het verleden ook Ford V8-en.

Finishing Touch

Toch bleef het daarna lang stilletjes rondom de P72. Zo stil dat wij na zoveel jaar eens even op zoek zijn gegaan naar of de P72 überhaupt nog wel komt. Er is echter goed nieuws te melden: men werkt as we speak aan het eerste productiemodel. Zoals DeTomaso zelf erkent zijn ze enkele jaren bezig geweest met het ontwikkelen, verfijnen en homologeren van de carbon monocoque. Inmiddels is het tijd voor de finishing touch in Affalterbach.

Buttermilk

De auto met chassisnummer 001 krijgt leder in de kleur ‘Buttermilk’. De fabeltastische metalen details in het interieur zijn behouden. Schermen en andere nonsens zoek je hier tevergeefs. De koets is nu nog naakt carbon maar of die nog een kleur krijgt houdt DeTomaso in het ongewisse. Hebb0nnn. Koop dan, of heb jij liever de versie van Glickenhaus?