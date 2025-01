Red Bull Racing schuift relikwie uit koude oorlog aan de kant

Geen zorgen, het gaat niet om Jos Verstappen.

De F1 teams maken zich dezer dagen op voor weer een nieuw seizoen elkaar de loef afsteken. Doch hoewel het seizoen van 2025 nog verreden moet worden, zijn de ogen van velen gericht op de toekomst. In 2026 komt er immers een geheel nieuw reglement met enorme technische wijzigingen, uitdagingen en dus kansen. Teams als Williams hebben al aangegeven 2025 min of meer op te offeren voor 2026 en daarna.

Ook bij Red Bull Racing zit men niet stil. Het team verdeelt al vijftien jaar de grootste successen in de sport met Mercedes en vorig jaar voor het eerst in lange tijd weer eens met McLaren. Doch in de wereld en zeker in de F1 geldt het principe stilstand is achteruitgang. Het zal niemand ontgaan zijn dat Red Bull vorig jaar bij lange na niet zo dominant was als het jaar ervoor. En nu enkele sterkhouders waaronder Adrian Newey het team verlaten hebben, zal men er beducht op zijn niet ver terug te vallen.

Om dat te voorkomen wordt er in Milton Keynes afscheid genomen van een oude windtunnel. Het zal je wellicht verbazen, maar Red Bull Racing gebruikt de oudste windtunnel van alle F1 teams op de grid. Christian Horner noemt het zelfs ‘een relikwie uit de koude oorlog‘. Nog indrukwekkender: Red Bulls Pierre Waché zegt dat hij er met Jos Verstappen over gesproken heeft en zodoende weet dat Arrows in het verleden nog gebruik heeft gemaakt van deze windtunnel.

Ondanks de nodige updates is het dus tijd voor iets nieuws. En daar wordt nu noest aan gearbeid. De nieuwe tunnel moet ergens in 2026 af zijn. De bouw verloopt voorlopig voorspoedig; men ligt drie maanden voor op schema. Toch is Red Bull eigenlijk iets te laat met deze tunnel. Voor de ontwikkeling van de auto van 2026 zal ‘ie te laat opgeleverd worden. We vermoeden dus dat Max Verstappen bij de tijd dat de tunnel af is bij team rood rijdt. Waarvan akte.