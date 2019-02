BMW maakt prijzen 7 Serie bekend

Wat ben je eigenlijk kwijt voor GIGANTISCHE nieren?

Als je de carrière van de 7 Serie in Nederland een beetje gevolgd hebt, kun je tot de conclusie komen dat het niet al te vlekkeloos verliep. Aanvankelijk liep alles op rolletjes. Bij de introductie was er een keur aan motoren leverbaar. Niet veel later kwam er ook een onmogelijk dikke 6.6 V12 het gamma verrijken. Heel toevallig rond de invoering van de WLTP werd een groot gedeelte van het motorengamma geschrapt: de 7 Serie was enkel met dieselmotoren leverbaar.

BMW heeft het waarschijnlijk even zo gelaten, wetende dat er een facelift zou komen waarbij alle motoren weer WLTP-proof zijn. Eigenlijk hetzelfde als met de Audi TT-RS van vanochtend. Zoals gezegd is de 7 Serie leverbaar met een hele reeks aan motoren. Qua benzinemotoren stap je op een hoog niveau in: 340 pk is het minimale vermogen! Dat is namelijk het vermogen dat de motor in de 740i levert. Voor 116.881 euro staat ‘ie op de inrit. De goedkoopste diesel is tegelijkertijd de op één-na-goedkoopste 7 Serie. De 730d kost ‘slechts’ 115.049 euro. De allergoedkoopste is meteen de meest interessante, namelijk de 745e. Die 394 pk sterke limo staat voor het ongelooflijk lage bedrag van 110.995 euro voor de deur. Uiteraard is er keuze uit een ‘normale’ 7 Serie (G11) en een 7 Serie met lange wielbasis (G12).

De nieuwe prijslijst ziet er als volgt uit:

Benzine:

740i – € 116.881

740Li – € 123.162

740Li xDrive – € 134.148

750i xDrive – € 163.359

750Li xDrive – € 167.554

M760Li xDrive – € 249.356

Hybride:

745e – € 110.995

745Le – € 117.291

745 Le xDrive – € 122.044

Diesel:

730d – € 115.049

730Ld – € 119.863

730d xDrive – € 120.153

730 Ld xDrive – € 126.349

740d xDrive – € 128.059

740Ld xDrive – € 132.764

750d xDrive – € 139.192

750Ld xDrive – € 144.357

De nieuwe 7 Serie staat vanaf 30 maart bij de dealer.