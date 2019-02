Allereerste Bugatti Chiron Sport is bíjna helemaal blauw

Pak een zonnebril.

De Bugatti Chiron mag inmiddels begonnen zijn aan tweede productiejaar, de hypercarfabrikant uit het Franse Molsheim heeft nog lang niet exemplaren geproduceerd. Sterker nog, vorig jaar kondigde het trots aan zijn honderdste gereed te hebben voor een Arabische klant. Bugatti zit echter niet stil; in plaats van rustig de reeks ‘reguliere’ Chirons af te ronden, geeft het zijn klanten nu ook de optie te kiezen voor de Sport-uitvoering.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de Chiron Sport maar een kleine verbetering ten opzichte van het origineel. Qua vermogen gaat de auto er niets op vooruit. De Chiron Sport blaast net als zijn twee jaar oudere broer 1.500 pk uit zijn W16. Wel is de Sport-versie lichter, 18 kg om precies te zijn. Daarnaast herzag Bugatti het onderstel en kreeg de auto een torque vectoring systeem. In de praktijk zullen eigenaren het verschil hoogstwaarschijnlijk amper opmerken, maar het is wel een goede troef om over op te scheppen. Een troef t.w.v. tenminste 2,65 miljoen euro, welteverstaan.

Enfin, Bugatti wist bij aankondiging van deze nieuwe, verbeterde uitvoering te vertellen dat het de eerste exemplaren aan het eind van het jaar zou leveren. Inmiddels is het nieuwe jaar alweer even onderweg en zien we dat chassisnummer #1 bij zijn baasje terecht is gekomen.

Het moge geen verrassing zijn dat het allereerste exemplaar is bezorgd in het Midden-Oosten. De Qatarese Abdulla Bin Fahad, ofwel ABF, heeft recentelijk zijn verse Bugatti in ontvangst mogen nemen. De beste man heeft zijn auto op wel heel opzienbarende manier samengesteld. Het zo aangename Bugatti-blauw heeft hier plaats moeten maken voor een tint zo fel dat hij de pixels van je beelscherm zou kunnen verschroeien. Met name de binnenzijde is buitengewoon flitsend. Gelukkig is het mogelijk je oogballen rust te geven door ze te focussen op de duistere tinten van de binnen- en buitenkant. Het moet maar net je smaak zijn.