Dit is de lekkerste AMG station van vandaag

Een richtiges Dikschiff...

Als het gaat om bliksemsnelle stationwagons denken we onwillekeurig aan Audi RS-modellen, maar Mercedes heeft zo mogelijk nog gavere modellen in de aanbieding gehad. Neem bijvoorbeeld deze ‘500 TE’ die je op de foto’s ziet. Deze auto was 16 jaar eerder op de markt dan de Audi RS2. Deze 500 TE komt uit een tijd dat AMG nog echt een tuner was. Naar verluidt zijn er paar sedans (W123), stationwagon (S123) en een enkele coupé (C123) omgebouwd naar 500 TE specificatie.

Het exemplaar dat je op de foto’s ziet, staat momenteel in Zwitserland. De huidige eigenaar vondt de auto in 2013 bij een particuliere verkoper die niet doorhad hoe bijzonder de auto was. De M117-V8 bleek enigszins gekieteld te zijn, dankzij een extra oliekoeler, andere downpipes en een ander spruitstuk. In 1979 beschikte dit blok over 276 pk, benieuwd hoeveel daar nog van over zijn. Het onderstel is uiteraard aangepast, met een aluminium ophanging aan de achterzijde. Dankzij de velgen en originele AMG-bodykit ziet de 500 TE er waanzinnig retro-dik uit.

In het interieur zien we beige Recaro-sportstoelen die elektrische verstelbaar zijn. Het is niet zo dat de stoelen er (veel) later ingezet zijn, de stoelen komen uit 1979. Helaas is dat een van de weinige zekerheidses. Er ontbreken nogal wat papieren die de daadwerkelijke authenticiteit van de auto moeten onderstrepen. Dus, Jerry Seinfeld, mocht je meelezen: deze auto moet je niet voor 1,5 miljoen verkopen. Deze auto is véél minder waard. De auto wordt op 11 April te veil aangeboden tijdens een veiling van RM Sotheby’s. De verwachting is dat de deze AMG-Wagon zo’n 60 tot 70 mille moet gaan opbrengen.