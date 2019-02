De vernieuwde TT-RS brult erop los

Om met Michel Vaillant te spreken: VRRROOOOAAAARRRR!!!!

De Audi TT begon ooit zijn carrière als een zeer bijzondere coupé op basis van eenvoudige (Golf)-techniek. Daarmee kon iedereen met een TT overweg en vielen alle kosten redelijk mee. Het zijn wat dat betreft geweldige occasions. Gaandeweg evolueerde de TT wel telkens meer. Kijk maar naar de huidige line-up van de nieuwe TT’s. Natuurlijk staat de auto op het MQB-platform, maar is het opgetrokken uit veel lichtere materialen voor een optimalere wegligging en lager gewicht.

De gehele range van de derde generatie TT is langzaam vernieuwd. Eerst kregen we de reguliere TT en TT Roadster, nog niet zo lang geleden werd de vernieuwde TTS ook gepresenteerd. Nu is het tijd voor de crème de la crème op TT gebied: de TT-RS. Het belangrijkste is natuurlijk: heeft de TT-RS nog die schofterig fijne vijfcilinder? Gelukkig kunnen we antwoorden: jazeker!

Mocht de vernieuwde TT-RS je bekend voorkomen, dan kan dat goed kloppen. Het front is slechts ietsjes aangepast met een agressievere snuit en de achterspoiler is ook compleet nieuw! Verder moeten we het hebben kleine wijzigingen als nieuw ontworpen dorpels en extra radiateurs. Een zeer lichte facelift dus. Het belangrijkste van de nieuwe TT is simpel: ze hebben dat vijfcilinder blok door de WLTP weten te krijgen.

De goddelijke vijfcilinder levert nog altijd 400 pk en 480 Nm. Daarmee knalt de 1.450 kg zware TT-RS Coupé in 3,7 seconden naar de 100 km/u, mede dankzij de standaard aanwezigheid van S Tronic transmissie en vierwielaandrijving. Betreft de topsnelheid zijn ze ultrasneu bij Audi. Deze is namelijk begrensd op 250 km/u. Maar als je meer betaalt, verleggen ze de ‘V-Max’ naar 280 km/u. Over geld gesproken: wat de vernieuwde TT-RS gaat kosten wordt in een later stadium bekend gemaakt.