Dit is de nieuwe BMW 745Le (xDrive)

Powerrrr dankzij wat batterijen.

De mastodont van een BMW 7 Serie heeft er een nieuwe variant bijgekregen. De Duitsers introduceren de facelift 7 in drie varianten. Als 745e, 745Le en 745Le met xDrive.

De 745 wordt aangedreven door een zes-in-lijn turbomotor met 286 pk, gekoppeld aan een elektromotor met 113 pk. Het gecombineerde vermogen komt uit op 394 pk, maar die maximale kracht komt alleen vrij als de 7 in de Sport-modus staat. De aandrijflijn heeft dan eveneens de beschikking over 600 Nm aan koppel, standaard gekoppeld aan de 8-traps Steptronic automaat.

De 745e sprint in 5,2 seconden naar de honderd. De 745Le heeft 5,3 seconden nodig en de 745Le xDrive is ondanks zijn langere wielbasis met 5,1 seconden de snelste van het stel. Lang leve vierwielaandrijving. Voor alle drie is uiteraard een begrensde top van 250 km/u van kracht.

Er kan in de hybride-modus tot 110 km/u volledig elektrisch gereden worden. Een stijging van 20 km/u in vergelijking met het vorige model. In de elektrische-modus is tot 140 km/u elektrisch rijden mogelijk. Dat laatste is vooral theorie. De actieradius ligt namelijk tussen de 50 en maximaal 58 kilometer. Volledig elektrisch op topsnelheid gaan rijden zal de actieradius binnen no-time om zeep helpen.

Een Nederlandse prijs is nog niet bekend. 30 maart staat de plug-in hybride bij de dealer.