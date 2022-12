RAM 1500 TRX Havoc geeft je leven wat kleur

Baja Yellow is nieuw op de RAM 1500 TRX, met de introductie van de Havoc edition.

Hoera de RAM 1500 TRX mag nog een jaartje blijven. Je mag erover discussiëren in hoeverre deze hoera relevant is voor ons Nederlanders. De RAM 1500 is vrij populair onder ondernemend Nederlander, echter niet als TRX. Niet zo gek, want in Nederland betaal je minstens 100.000 euro voor deze auto. En dat is als bedrijfswagen, dus exclusief BTW en BPM.

Modeljaar 2023 van de 1500 TRX gaat niet stilletjes aan ons voorbij, want met de komst van de Havoc edition kun je er moeilijk omheen. Deze uitvoering brengt de nieuwe kleur Baja Yellow naar de TRX en eerlijk is eerlijk. Het staat de pickup ontzettend lekker. Het gele thema gaat door in het interieur aan de hand van Prowler Yellow accenten.

Het voordeel van de Havoc edition is dat je de optielijst eigenlijk niet meer nodig hebt. RAM heeft de belangrijkste dingen al voor je aangekrast. Denk aan onder andere een HUD display, alle stoelen voorzien van verwarming én ventilatie, carbon sierlijsten en een audiosysteem van Harman Kardon met 19 speakers. Kortom, met de Havoc zit je wel gebakken.

RAM zegt er wel bij dat de productie gelimiteerd is van de 2023 1500 TRX. Over exacte aantallen rappen ze dan weer geen woord. Zelfs Amerikanen moeten diep in de buidel tasten voor deze 707 pk sterke pickup, met 6.2-liter HEMI V8. De nieuwe 1500 TRX Havoc Edition begint namelijk bij 96.080 dollar. Hier in Nederland ga je het vermoedelijk voor minder dan 120.000 euro op grijs kenteken niet redden.