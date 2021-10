BMW mag Rotterdam als proeftuin blijven gebruiken

De afgelopen jaren was Rotterdam al een testspeeltuin voor BMW, dat blijft ook de komende jaren zo.

BMW en de gemeente Rotterdam hebben een nieuwe overeenkomst getekend. Misschien wist je dit niet, maar de Duitse autofabrikant gebruikt Rotterdam sinds 2018 als proeftuin voor ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Daar deden wij als Autoblog ook aan mee in het verleden, toen Wouter in 010 probeerde zoveel mogelijk elektrische kilometers te maken met een PHEV.

BMW en Rotterdam

Rotterdam is niet de enige stad waar het merk proeven doet op het gebied van toekomstige mobiliteit. Ook in de steden Los Angeles, München, Berlijn en Beijing is BMW actief. De samenwerking tussen Rotterdam en het automerk zal nu verlengt worden. Er is een nieuwe overeenkomst getekend door wethouder Mobiliteit Judith Bokhove. Samen met Pieter Nota, lid van de Raad van Bestuur van BMW AG voor Customer, Brands, Sales. Met deze Memorandum of Understanding heeft BMW het recht om tot zeker 2027 Rotterdam als proeftuin te gebruiken.

Voor de komende jaren heeft BMW zichzelf een aantal hoofdvragen gesteld. Er worden vijf nieuwe pilots uitgerold die betrekking hebben op het verbeteren of stimuleren van elektrische mobiliteit. Het gaat hier om de volgende vragen.