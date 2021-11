BMW met grote neus ruikt werkelijk verrukkelijk

Althans, daar gaan we wel een beetje vanuit bij deze BMW met grote neus voor de bestuurder met uitstekend functionerende neus.

Van sommige auto’s in die je in Nederland kunt kopen, weet je gewoon dat ze niet gebouwd zijn met Nederland in het achterhoofd. Of Europa. De BMW X7 is typisch zo’n auto. In Nederland vinden we een X5 al een bijzonder grote SUV, terwijl het in de VS bijvoorbeeld slechts een ‘medium-sized’ SUV is. De X7 is typisch zo’n auto die men juist graag in Amerika of het Midden-Oosten wenst.

Veel te groot, veel te luxe en veel te zwaar. De daarbij gepaarde dorst is geen enkel probleem, vanwege vriendelijke benzineprijzen en gebrek aan milieuwetgeving. Speciaal voor de Verenigde Arabische Emiraten is er een bijzondere X7 gelanceerd, de BMW X7 UAE 50th Year Edition. Om te vieren dat BMW 50 jaar actief is aldaar. Deze heeft net als andere X7’s een flinke neus, maar nog veel belangrijker: hij moet verrukkelijk lekker ruiken.

BMW met grote neus

De auto is namelijk voorzien van een bijzonder parfum. Deze heet ‘Amber Black’ en moet onmiskenbaar de lucht van de Emiraten dupliceren. Het is net als bij de eerste generatie Citroën C4 een parfumeur die je kan gebruiken om je auto lekker te laten ruiken. Handig voor de 6e eigenaar die er over 15 jaar taxi mee gaat rijden, waarschijnlijk.

Uiteraard zijn er meer bijzondere eigenschappen voor deze enorme SUV. De X7 50 Years Edition is altijd uitgevoerd in Frozen Brilliant White Metallic mat-effect lak. Op de D-stijlen is een gouden ’50 Years’-embleem te zien. Tenslotte zijn alle exemplaren voorzien van het M-sportpakket en hoogglans zwarte details voor de grille, raamstijlen, rakrails en de ‘hockeystick’ aan de zijkant van de X7.

Merino-leder

In het interieur is de X7 50 Years Edition voorzien van een Merino-lederen interieur, deels wit en deels donkerblauw. Ook hier zijn er diverse badges die je eraan herinneren dat je in iets bijzonders zit. Als je niet verkouden bent, kun je natuurlijk ook eenvoudig ruiken dat je in de meest bijzondere X7 van het moment zit. Er zijn twee motoren leverbaar. Een 4.4 liter V8 met 530 pk of een 3.0 zes-in-lijn met 340 pk.











Zoals de naam waarschijnlijk al een beetje verklapt, zal de BMW met grote neus voor de persoon met fijne neus alleen in de Emiraten leverbaar zijn. Sterker nog, je kunt ze alleen bestellen bij Abu Dhabi motors, een grote dealer, gespecialiseerd in Alpina, BMW, Mini en Rolls-Royce. Er worden 50 exemplaren van gebouwd.

Via: BMWBblog.