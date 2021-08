Deze BMW X7 is uiterst subtiel getuned

En dat bedoelen we deze keer niet sarcastisch.

Smaken verschillen en dat betekent dat sommige mensen van asociaal dikke auto’s houden, die anderen als fout zouden bestempelen. Vroeger moest je daarvoor bij een tuner zijn. Tegenwoordig is dat vaak niets een meer nodig.

Dat geldt bijvoorbeeld voor BMW. Met een M Sport- en Shadow Line-pakket heb je gewoon een ‘foute’ auto af fabriek. En een grote opvallende grille krijg je gewoon standaard. Voor opvallende looks heb je eigenlijk geen tuners meer nodig.

De BMW X7 die je hier ziet is dan ook een stuk subtieler aangepast dan je misschien in eerste instantie zou denken. De voorkant van deze mastodont is ontzettend ‘in your face’, maar er is maar één aftermarket-onderdeel te zien. Dat is de splitter. De rest was al opvallend genoeg af fabriek.

De splitter is het werk van de Japanse tuner 3D Design, die zich toelegt op het veredelen van BMW’s. 3D Design heeft nu dus ook upgrades voor de X7 in de vorm van de splitter en een spoiler. En dat zijn meteen de enige aftermarket-onderdelen waarmee deze auto is uitgerust. De rest is gewoon standaard of onderdeel van het M Sport-pakket van BMW zelf.

Overigens kun je bij 3D Design ook nog terecht voor verfraaiingen in het interieur van je BMW X7. Denk bijvoorbeeld aan aluminium pedalen of carbon schakelflippers. Eigenlijk zaken die zo mogelijk nog overbodiger zijn dan opsmuk voor het exterieur.

We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar als je deze X7 van 3D Design toch te subtiel vindt kun je terecht bij een andere Japanse tuner: Wald. Zij zijn nog een paar stapjes verder gegaan, met andere velgen, een diffuser en LED-verlichting in de voorbumper.