BMW neemt de Cybertruck op de hak

Deze auto kan wél tegen ballen.

Of het nou de bedoeling was of niet, vrijwel iedereen met een internetverbinding zal het Cybertruck-incident wel hebben gezien. Even een recap voor wie het niet zag: Musk presenteerde een pick-uptruck met gepantserd glas, medewerker gooit metalen bal tegen twee ruiten, beide ruiten barsten. Samen met de carrière van de ballengooier. Okay, dit laatste hebben we zelf verzonnen, het glazenprobleem uiteraard niet. Musk claimt nu dat de eerdere hamerslag om de stevigheid van het gebruikte staal aan te tonen het glas verzwakte, wat tot het barsten leidde, maar het blijft een gênante vertoning. En een tip voor Cybertruck-inbrekers: eerst op de deur hameren, dan barst het glas wat makkelijker.

De marketingafdeling van BMW heeft de kekke internetplaatjes de kekke internetplaatjesde kekke internetplaatjes die er daarna van zijn gemaakt blijkbaar ook gespot en doet ook een duit in het zakje. Niet met een eigen pick-uptruck (die maakt het bedrijf immers niet, een paar eenmalige exemplaren terzijde), maar met de BMW X5 Protection VR6. Deze gepantserde SUV kan immers AK-47-kogels en dynamiet-explosies weerstaan.

Voor de duidelijkheid laat BMW het nu ook via een ludiek Twitter-bericht weten: de ruiten van deze X5 splinteren niet als iemand er een metalen bal tegenaan gooit. Wat op zich wel een fijne gedachte is voor de inzittenden, zo hoef je niet bang te zijn als oma’s kunstheup opeens jouw kant op komt gevlogen.