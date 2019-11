Rekenkamer: overheid, kijk nog eens naar die autobelastingen

Wat gek, onze overheid heeft iets niet onderbouwd.

De overheid heeft straks een probleem. Vorig jaar leverden autobelastingen namelijk 16,6 miljard euro op. Dan moet je denken aan brandstofaccijnzen, BPM, MRB en bijtellingen. Vooral accijnzen zijn hier belangrijk, die zijn namelijk verantwoordelijk voor 50 procent van de inkomsten. Die inkomsten zouden over de komende jaren echter flink kunnen dalen. Want voornamelijk accijnzen en BPM zijn gekoppeld aan CO2-uitstoot en brandstofverbruik. En welke auto’s worden steeds populairder en hebben géén uitstoot of brandstofverbruik? Juist, elektrische.

Dit is de Rekenkamer ook opgevallen. Het afgelopen jaar hebben ze de autobelastingen namelijk eens onder de loep genomen en geconcludeerd dat ze ‘met het oog op de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen niet optimaal’ zijn ingericht. De belastingen zijn daarnaast nu nog een stabiele inkomstenstroom, maar door die elektrische auto’s staat het onder druk.

Om te beginnen met BPM. En nee, het gaat niet over het stijgen van de BPM sinds de WLTP-norm. Waar het de Rekenkamer nu om gaat, is dat het huidige stelsel de koop van een nieuwe auto zou ontmoedigen. In plaats daarvan zou het juist de koop van een tweedehandse auto of eentje via grijze import stimuleren. Het probleem van een tweedehandse auto is dat deze natuurlijk ouder zijn en daardoor vaak minder veilig en zuinig dan nieuwe auto’s zijn. Het voordeel voor autokopers is dat je geen BPM hoeft te betalen en ze daardoor goedkoper zijn.

Het bijtellingsstelsel zou ook niet optimaal zijn. Hierbij geldt namelijk een ondergrens van 500 kilometer per jaar, daarna kan je rijden wat je wil. Daardoor is de regeling in de woorden van de Rekenkamer juist een prikkel om bij voorkeur de auto van de zaak privé te gebruiken. Via de youngtimerregeling zou het gebruik van auto’s ouder dan 15 jaar ook nog eens worden gestimuleerd, terwijl dit ‘uit oogpunt van luchtkwaliteits- en klimaatdoelen juist onwenselijk is’.

De dieselaccijnzen zijn de Rekenkamer eveneens een doorn in het oog, niet alleen vanwege de eerder genoemde problemen met elektrische auto’s. De accijnzen voor diesel zijn namelijk lager, omdat de brandstof vroeger voornamelijk voor vrachtwagens werd gebruikt. ‘Inmiddels is dit achterhaald’, schrijft de Rekenkamer. Volgens deze schrijver is dat al sinds tenminste de eeuwwisseling achterhaald. De Rekenkamer concludeert dat deze lagere accijnstarieven mensen stimuleren om een diesel te kopen als ze veel kilometers af gaan leggen en een benzine als ze juist weinig rijden. Goh, wie had dat nou gedacht.

De Rekenkamer plaatst tot slot nog eens opmerkingen bij de talloze bijzondere regelingen die ons autobelastingstelsel kent. Zo hoeven auto’s die door bijvoorbeeld de politie of brandweer worden gekocht, geen BPM of MRB te betalen. Volgens de Rekenkamer is het niet duidelijk waarom dat zo is. Het is volgens de overheidsinstantie daarnaast vreemd dat er een regeling is om aardgasgebruik te stimuleren, terwijl de overheid het gebruik van aardgas juist wil terugdringen. Dus aan de ene kant stimuleert de overheid een auto op aardgas, terwijl huizeneigenaren straks juist van het gas af moeten. Hm..

Kortom, overheid, kijk nog eens naar die autobelastingen. De staatssecretaris van Financiën neemt de aanbeveling ‘ter harte’ en zegt dat de BPM en MRB volgend jaar geëvalueerd worden.

Fotocredit: @toyotafortuner via Autojunk