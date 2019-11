Eindelijk een volledige elektrische Transit op komst

Er zit alleen een (traag) addertje onder het gras.

Niet alleen elektrische auto’s worden telkens meer een hot item, hetzelfde geldt voor elektrische bedrijfswagens. Sterker nog, misschien geldt het voor eigenaren van bedrijfsauto’s nog wel meer dan voor particuliere of zakelijke auto’s.

Bedrijven hebben (nog) meer te maken met afnemers. Denk aan verklaringen omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Telkens meer bedrijven eisen tegenwoordig dat ze zaken doen met andere bedrijven die óók een MVO-plan hebben. Met name als je te maken hebt met overheids- en semi overheidsbedrijven, zul je dit tegenkomen. Gelukkig komen er steeds meer elektrische bedrijfsauto’s bij.

Dan heb je als bijkomend voordeel dat je een lekke stille motor heb, in vergelijking met een bedrijfswagen met dieselmotor, om maar te zwijgen van de uitstoot van CO2 en NOX in bevolkte gebieden. We hebben al gezien dat PSA en Volkswagen bezig zijn met elektrische bedrijfsauto’s. Vanaf nu mag Ford in dat rijtje genoemd worden. Aan het Amerikaanse Electrek heeft een ingewijde bron verklapt dat de elektrische Transit op de planning staat.

Dat is het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat het nog wel eventjes kan duren voordat de elektrische Transit bij de dealers zal staan. Er wordt gesproken over 2023. Dat is dus op zijn vroegst over iets meer dan drie jaar, op zijn langst zelfs 4 jaar.

Dat is een relatief lange tijd. Aan de andere kant is Ford wel één van de weinige merken met daadwerkelijk een alternatief. Naast de EcoBlue dieselmotoren staat er ook een Transit Custom PHEV op de planning. Dat is de auto die je op de afbeeldingen ziet. Deze heeft een 1.0 EcoBoost benzinemotor en een elektromotor, waarvan de laatste gevoed wordt door een accupakket van 14 kWh.