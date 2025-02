Nieuwe Tesla Model Y nu al goedkoper

De vernieuwde Tesla Model Y is nog maar net hier, toch is de instapprijs nu verlaagd dankzij nieuwe uitvoeringen.

Nee, Tesla heeft niet de prijzen verlaagd van de Launch Series (vanaf 61.990 euro). Maar Tesla heeft nieuwe varianten van de Model Y facelift gepresenteerd. Dat maakt de facelift goedkoper, waardoor je voor minder geld in de Juniper kan rijden.

Terwijl de eerste Launch Series worden uitgeleverd en je ze kunt gaan spotten op de Nederlandse wegen, zien de Model Y Achterwielaandrijving, Long Range achterwielaandrijving en Long Range All-Wheel Drive het licht. De uitvoeringen, inclusief prijzen en specs, staan hieronder opgesomd.

De verwachting was natuurlijk al dat deze uitvoeringen zouden komen. Het bleek een kwestie van geduld. Eerst wilde Tesla de Model Y facelift in een lekker aangeklede uitvoering als Launch Series verkopen. Nu is de geduldige kopersgroep aan de beurt.

Tesla Model Y uitvoeringen

Model Y Achterwielaandrijving

500 km actieradius

13,9 kWh/100 km verbruik

0-100 km/u in 5,9 s

€ 45.990

Model Y Long Range achterwielaandrijving

622 km actieradius

14.2 kWh/100 km verbruik

0-100 km/u in 5.6s

€ 50.990

Model Y Long Range All-Wheel Drive

586 km actieradius

14,8 kWh/100 km verbruik

0-100 km/u in 4,8 s

€ 53.990

Drie nieuwe uitvoeringen van de facelift Tesla Model Y dus. Alle uitvoeringen beschikken over geluiddempend glas, een 8” touchscreen achter, handsfree bediening van de achterklep, aanpasbare sfeerverlichting en een extra camera aan de voorzijde. De stoelen op de eerste en tweede zitrij zijn bovendien verwarmd.

Om te voorkomen dat je Model Y de hoofdprijs kost door importheffingen heeft Tesla gekozen om de auto’s voor Europa in Europa te bouwen. Dat betekent dat de facelift Model Y van de band in de Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg rolt.

De nieuwe uitvoeringen van de Tesla Model Y facelift maken nu deel uit van de online configurator van het merk. Bestellen kan per direct.