Eerste BMW Neue Klasse rolt al van de band

Een eerste glimp van de opvolger van de BMW X3, met de productiestart van de Neue Klasse.

Ja je ziet het goed. Voorzien van hevige camouflage is dit een belangrijke ontwikkeling in het nieuwe BMW. Normaal gesproken is de productiestart van een nieuw model niet zo heet nieuws. Leuk voor de medewerkers van de fabriek, maar echt baanbrekend is het niet.

Dit wel, want je kijkt naar een compleet nieuwe generatie BMW. De Neue Klasse werd in 2023 aangekondigd en de volgende generatie BMW begint steeds meer vorm te krijgen. Het eerste model dat valt onder deze nieuwe generatie is een volledig elektrische X, oftewel een SUV.

BMW X Neue Klasse

Dat zal de opvolger van de X3 worden. De huidige X3 komt niet meer als iX3 op de markt, daarvoor moet je straks dit nieuwe model kopen als een elektrische X zoekt. Het allereerste exemplaar is inmiddels geproduceerd in de BMW Group fabriek in Debrecen, Hongarije. Het gaat hier om een testvoertuig, van een productieauto is voorlopig nog geen sprake.

Eind 2025 moet de eerste BMW Neue Klasse echt klaar zijn voor productie. Tot die tijd is het testen, testen, testen. Dat doet het Duitse merk onder andere met deze voertuigen, voorzien van hevige camouflage. Voor de fabriek is het ook een test omdat het hier gaat om een compleet nieuwe generatie BMW’s.

Voordat een productiemodel in series van de band rolt moet het gehele proces maximaal geoptimaliseerd zijn. Van het aanleveren van onderdelen, tot de daadwerkelijke productie en natuurlijk het logistieke proces. BMW zegt dat dit gehele project net zo complex is als een gewone serieproductie. Er komt een hoop bij kijken, want het BMW Neue Klasse testmodel is voorzien van onderdelen die het merk nog niet gebruikt op de huidige modellen.

De komende periode krijgen medewerkers van de Hongaarse fabriek de nodige trainingen om straks helemaal klaar te zijn voor serieproductie. Eerst volgen maanden van testkilometers met prototypes, zoals deze BMW X Neue Klasse. Veel wil het merk nog niet delen over het testvoertuig, er is slechts één foto vrijgegeven.