BMW: nieuwe Z4 moet je niet vergelijken met de Supra

Eén platform, twee verschillende auto's. Of is dat ze ons willen doen geloven?

In een joint venture ontwikkelen BMW en Toyota een nieuwe sportauto op één platform. Toyota werkt op de achtergrond aan een opvolger van de legendarische Supra en BMW komt met een opvolger van de Z4. Beide auto’s komen op hetzelfde platform te staan, maar het is niet correct om ze één op één met elkaar te vergelijken, aldus Marc Werner van BMW Australië.

Deze uitspraak nemen we voor nu met een korreltje zout. Zo lijkt het erop dat de Supra BMW-motoren gaat krijgen. De reden voor de samenwerking is simpel. Werner zegt dat dit puur uit een economisch belang is gedaan. Niet omdat Toyota en BMW beste maatjes zijn. Het ontwikkelen van een sportauto op een gloednieuw platform kost miljarden, aldus de topman. Door deze kosten te delen besparen beide partijen een enorme som geld.

De concepts van beide auto’s hebben al laten zien dat de twee modellen als dag en nacht verschillen. Zo was de FT-1 Concept van Toyota behoorlijk extreem en exotisch, terwijl de Z4 Concept elegantie en het GT-gevoel uitstraalde. Op de vraag of men een Toyota GT 86 – Subaru BRZ relatie mag verwachten tussen Toyota en BMW reageerde Werner negatief. “Het (de Z4) wordt een uniek product.” (via Caradvice)

Fotocredit: @julez via Autojunk