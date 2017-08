Mendokusai! BMW-broeder Supra krijgt geen handbak?

Hoe moet dat dan met de bekende Fast & Furious schakel-scènes?

Dat BMW en Toyota samenwerken aan een nieuwe sportwagen is een publiek geheim en zelfs dat de Toyota BMW-techniek onder de kap krijgt wisten we al. Niet per se slecht nieuws voor Toyota-liefhebbers zou je zeggen, want de originele Supra had immers ook een geblazen zes-in-lijn onder de kap. Laat BMW nou net zo’n motor in de schappen hebben liggen. Wat Supra-liefhebbers echter minder prettig zullen vinden, is dat de nieuwe opper-Toyo er mogelijk niet komt met een handbak.

Een en ander zou blijken uit een gelekt document waar verschillende interne codes op staan voor de aankomende Supra-modellen. De Supra wordt hierin aangeduid als de ‘J29 SPX 20i’, ‘J29 SPX 30i’ en ‘J29 SPX 40i’. De ’20i’ zou alleen voor de Europese markt bedoeld zijn, terwijl de 30i en 40i zowel naar Europa als naar ‘Murica komen. Geinig is dat de modellen deels BMW’s nomenclatuur overnemen. Net als in BMW’s die wel al kennen zouden de ’20i’ en ’30i’ een vierpitter onder de kap hebben en de ’40i’ de zes-in-lijn. Hieronder een screenshot van het lijstje dat verscheen op het forum Supra MKV.

Maar, was soll denn das? Achter alle varianten is de tekst ‘AUT’ te lezen, wat betekent dat het om automaten gaat. Als we hetzelfde lijstje erbij pakken voor de G29 (de nieuwe Z4/Z5), zien we dat daar wél een handbak (‘MECH’) aangevinkt kan worden op alle varianten, inclusief de M40i.

Zou het dan een bewuste keuze zijn van Toyota om de Supra te positioneren als de ‘luxe GT’ ten opzichte van de ‘sportievere’ BMW? Gezien de vorige generatie Supra kunnen we dat ons eigenlijk niet voorstellen. Daarbij moeten we opmerken dat dit document, hoewel recent uitgelekt, al wat ouder is. Er is/was dus nog tijd om van gedachten te veranderen voor de Japanners. Schiet jij de Supra meteen af als ‘ie niet met een handbak beschikbaar komt, of maakt het je niet uit zo lang het maar een ’10 second car’ is?