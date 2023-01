Grinnik. Middels een hele droge opmerking maakt Volvo het abonnement voor de stoelverwarming van BMW belachelijk.

Gisteren ging collega @jaapiyo de wereld vertellen hoe het zit met de verkopen van premium auto’s. Daarbij keek hij uiteraard naar de Duitse inzendingen Audi, BMW, Mercedes-Benz en Porsche. Maar uiteraard valt Volvo daar ook onder en het viel de woordentovenaar van Autoblog op dat Volvo het erg goed doet.

Het ziet ernaar uit dat Volvo dat zal blijven doen, want ze volgen niet de premium weg die BMW kiest, maar juist hun eigenwijze route. Zo heeft Volvo al heel snel alle vijf-, zes- en achtcilinders vaarwel gezegd. Ook diesels worden versneld uitgefaseerd. Tegelijkertijd zet het merk vol in op plug-in hybrides én volledig elektrische auto’s. Qua design is Volvo ook afwijkend van BMW: de Zweedse ontworpen zijn strakker en ogen tijdlozer.

Volvo maakt abonnement stoelverwarming BMW belachelijk

Maar Volvo gaat nog meer dingen anders doen. Tegen Bloomberg heeft de grote COO (Chief Operating Officer) van Volvo Björn Annwall een lichtje laten schijnen over de abonnementsdiensten. Daarbij maakte Volvo het abbonement van de stoelverwarming van BMW een beetje belachelijk:

We gaan aan mensen die 95.000 euro voor een auto betalen, niet nog een paar euro vragen om gebruik te kunnen maken van de stoelverwarming. Björn Anwall, maakt abonnement stoelverwarming BMW belachelijk.

Schrijft Volvo dan het idee helemaal af? Nou, nee. volgens Anwall moeten dit soort aankopen achteraf significant zijn en dat is nu eenmaal niet het geval met stoelverwarming. Dat is gewoon een feature die in elke premium-auto standaard aanwezig dient te zijn.

Alleen voor grote upgrades

Zo stelt Björn Anwall dat een autonome rijfunctie wél in aanmerking kan komen om achteraf te kopen. Ook lijkt er een verschil te zijn tussen het achteraf activeren van opties en een abonnement. Zo kun je bij Polestar een update krijgen om flink meer vermogen onder de kap te hebben. Dat je kost je dik 1.000 euro, maar dan krijg je wel dik 60 pk extra.

Bij Mercedes doen ze het weer anders, daar kun je voor 1.200 euro per maand genieten van extra vermogen voor je EQE 350 en 450 (geldt ook voor de EQE SUV). Deze upgrade is niet verkrijgbaar in Nederland (nog niet althans).

Het valt overigens maar te bezien in hoeverre BMW het abonnement voor de stoelverwarming gaat implementeren. Ondanks dat BMW denkt dat wij er wel aan zullen gaan wennen, blijkt niet alle wetgeving het er mee eens te zijn.

