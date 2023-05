Autokoper begrijpt geen snars van abonnement voor opties

De gemiddelde autokoper zit niet te wachten op een abonnement voor opties en begrijpt het ook niet (joh).

Meerdere merken, zoals BMW en KIA, zijn van plan om abonnementen aan te bieden om opties aan te schaffen. Maandelijks geld aftikken als je gebruik zou willen maken van bijvoorbeeld rij-assistenten of stoelverwarming. Auto’s gaan tegenwoordig langer mee, dus moeten fabrikanten manieren vinden om ons toch nog geld af te troggelen. Abonnementen moeten garant staan voor inkomsten. Toch gaat het er bij veel mensen niet in.

Huh?! Abonnement voor opties?

Wat is dat voor ongein! Dat denken veel mensen bij het zien van een dergelijk abonnoment. Dat blijkt uit een onderzoek van Cox Automotive dat aangeeft dat autofabrikanten voor uitdagingen komen te staan als ze verwachten aanzienlijke inkomsten te genereren uit abonnementsfuncties. Ook wel bekend als Features on Demand (FoD).

Het onderzoek werd uitgevoerd om het consumentenbewustzijn te meten van autofabrikanten die deze betaalde opties aanbieden als onderdeel van hun verkoopstrategieën. In totaal zijn 2.000 autokopers bevraagd en het blijkt dat we er niet op zitten te wachten. Goh.

Zware strijd

Willen autofabrikanten deze vorm van inkomsten genereren succesvol krijgen, dan zullen ze er een zware dobber aan hebben. Het onderzoek laat zien dat er in de markt weinig bewustzijn is en dat mensen er sceptisch tegenover staan. Om acceptatie door de consument te krijgen, moeten autofabrikanten ervoor zorgen dat consumenten op abonnementen gebaseerde functies zien als een goede prijs en niet alleen als geldklopperij.

21% van de mensch die een auto gaat kopen is bekend met het nieuwe fenomeen. 41% daarvan zegt wel geïnteresseerd te zijn om een dergelijk abbo af te sluiten. Tsja, we willen eigenlijk toch allemaal stoelverwarming en je gaat dan toch voor de bijl. Daarnaast, een ander voordeel is om een functie uit te proberen zonder dat je er lang aan vast zit.

Zorgen

Autokopers vinden het dus vooralsnog gewoon geldklopperij én te duur. Ook maken ze zich zorgen over hun gegevensbeveiliging en privacy. Voor autofabrikanten goed om te weten: 69% van de ondervraagden gaven aan voor een andere auto te gaan als bepaalde functies alleen via een abonnement te krijgen zijn.

Al met al lijken de abonnementen (nog) niet goed te vallen bij autokopers. Misschien gaat gewenning hierbij nog helpen of het blijft bij een proefballontje van de autofabrikanten en gaan we weer over tot de orde van de dag.