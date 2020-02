BMW onthult Special Edition van M2 Competition

Dat terwijl de M2 Competition een redelijk speciale auto is.

BMW heeft een nieuwe Special Edition van de M2 Competition onthuld. De M2 Competition is van zichzelf al een heel speciale auto, maar daar kan dus nog een schepje bovenop.

FUTURA 2000

Vandaag doet BMW dat met de M2 Competition die onder handen is genomen door FUTURA 2000, een naam die ooit heel vooruitstrevend heeft geklonken. FUTURA 2000 is een zeer bekende graffiti artiest. De inmiddels 64-jarige New Yorker heeft zich over de M2 Competition gebogen om tot deze special edition te komen.

Drie one-offs

FUTURA 2000 (die stiekem gewoon Leonard Hilton McGurr) heet, heeft enkele M2 Competitions aangepakt, drie stuks om precies te zijn. Dit zijn de zogenaamde ‘one-offs’. De auto’s heft hij daadwerkelijk behandeld met zijn eigen en naar het schijnt unieke stijl. Eén van deze drie exemplaren zullen op de ‘Frieze’ Los Angeles beurs tentoon gesteld worden.

BMW M2 Edition Futura

Uiteraard mag de consument ook genieten van de extravagante uitspattingen van de kunstenaar. BMW gaat namelijk ook een speciale serie ‘Edition Futura’-modellen van de M2 Competition bouwen. Dus hup naar de dealer. Deze zijn voorzien van tweekleurige sportstoelen bekleed met Dakota-leder. Deze zijn voorzien van Polar-blauwe stiksels. Het stuurwiel is van alcantara, inclusief een grijze overstuur-indicator. Aan de buitenkant zul je subtiel de verwijzing van FUTURA 2000 kunnen zien op de skirts van de M2 Edition Futura.

Nederland

De M2 Edition Futura is gebaseerd op de M2 Competition en deelt diens 410 pk sterke zes-in-lijn. BMW Nederland gaat proberen enkele van deze exemplaren naar Nederland te halen. De Edition Futura is een van de weinige manieren om een M2 met afwijkende bekleding te krijgen, heel erg veel keuze is er af-fabriek niet en de M2 Competition kent geen ‘Individual’-programma. Ook niet als je de configurator uitknijpt, zijn er veel mogelijkheden.