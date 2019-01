Bij deze M2 Competition werd de configurator uitgeknepen

Moet. Bestellen. Maakt niet uit hoe.

Haal eruit wat erin zit. Een prachtig gezegde. Met die woorden in het achterhoofd is deze BMW M2 Competition vermoedelijk samengesteld. Je kunt het met een nieuwe auto, in dit geval een BMW, zo gek maken als je wil. Zeker als de M Performance catalogus er ook nog eens aan te pas komt. Het resultaat is een BMW M2 Competition vol toeters en bellen.

Een ander bekend gezegde is less is more. Dat laatste had misschien beter van toepassing kunnen zijn. Deze Long Beach Blue M2 Competition is bij BMW Abu Dhabi Motors te bewonderen en is maximaal aangekleed. Van M Performance werd gekozen voor de carbon voorspoiler, een fikse achterspoiler, een stukje carbon motorkap, carbon dak, sideskirts, een spoilerlipje achterop en natuurlijk de fantastische (not) M Performance stickers. De donkerblauwe M-kleur matcht totaal niet lekker met Long Beach Blue, al dachten ze daar in Abu Dhabi blijkbaar anders over. Je bespaart daadwerkelijk een paar kg, maar of dat zo’n uitbundig circus waard is?

De BMW, die goed is voor 410 pk, 550 Nm koppel en een sprint naar de honderd in 4,2 seconden, weet in elk geval goed de aandacht te trekken. Dat gezegd hebbende. De dealer in de Verenigde Arabische Emiraten heeft wel wat ervaring als het op aandacht aankomt.

Fotocredit: BMW Abu Dhabi Motors via Facebook