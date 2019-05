Leuk kleurtje op een M2 kost zoveel als een 214i

We weten het. Bovenstaande foto is van een M4, maar het gaat om specifiek die kleur: San Marino Blauw.

De BMW M2 is een auto zonder nadelen. Natuurlijk: het ding vreet achterbanden en slurpt benzine zoals Mike Gascoigne een fles wodka soldaat maakt. Ook is 100.000 euro niet echt goedkoop. Daarbij is de auto zeldzaam krap achterin en valt het gewicht toch een beetje tegen. Maar dat maakt niet uit: hij is leuk.

Eigenlijk kent de BMW M2 Competition maar één nadeel: er is een zeer beperkte keuze als het gaat om kleuren. Je kan kiezen tussen Alpinweiss III, Sunset Orange, Long Beach Blue, Hockenheim Silver en Saphirschwarz. Maar dan kun je toch naar BMW Individual informeren? Eh, ja, maar dat heeft dus niet zoveel zin. In tegenstelling tot de grotere BMW’s is er geen Individual programma voor de 2 Serie.

Nu zijn wij allemaal bekend met het adagium: “Als je genoeg geld meeneemt, doen ze het echt wel!” Wij waren altijd benieuwd hoeveel geld dat nu precies is. Wel, wij weten het. Het is een hoop. Op een draadje van het onvolprezen Bimmerpost vonden we een screenshot van een BMW M2 Competition in een speciale kleur.

De eigenaar wilde San Marino Blue metallic op zijn auto. Dat is in principe niet mogelijk, maar hij wilde het dermate graag dat BMW het toch heeft gedaan. Op speciale bestelling was het bij hoge uitzondering mogelijk. De meerprijs was 24.480 euro. Voor de goede context, zo ziet de kleur eruit:

Wat dat geintje in Nederland zou kosten, is niet bekend. Voor dat geld heb je waarschijnlijk ook een aardige BMW 214i Active Tourer of een complete set met upgrades van AC Schnitzer.