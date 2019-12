BMW bevestigt grille en maximum vermogen voor BMW M4

Via een teaser. Man, wat is marketing mooi!

Soms wordt er zo reikhalzend uitgekeken naar een nieuw model, dat alle specificaties en eigenschappen al bekend zijn voordat de auto überhaupt geïntroduceerd is. De nieuwe BMW M4 is zo’n auto.

De nieuwe 4 Serie Coupé zal overigens eerst nog op de markt komen. We zagen op de IAA in september dat BMW een grote grille op dat model nodig vond om ‘m fraai te maken. Althans, daar lijkt het op. Nu is die grille al min of meer bevestigd. Ook het maximum vermogen is al min of meer bevestigd.

‘Min of meer’. Het is net als met zwanger zijn, dat ben je ook niet ‘min of meer’. Toch doet BMW een poging. Ze bevestigen namelijk twee belangrijke feiten over de nieuwe BMW M4 en toch ook weer niet. Inderdaad, min of meer dus. Het gaat om een teaser voor de M4 GT3, een raceauto die eraan zit te komen.

Maar welke twee dingen worden dan min of meer bevestigd? Ten eerste de foto: waarbij we duidelijk kunnen zien dat de grille enorm gaat worden. Halverwege eindigt de grille op de tekening in een groot gapend gat. Een ander aspect wat bevestigd is, is de motor. Zo krijgt de M4 de ‘S58’ motor achter die gigantische nieren. Dat is overigens niet helemaal een verrassing, want de X3 M heeft die motor ook. In de X3 M (en X4 M) levert die motor 480 pk en 510 pk in Competition-trim. Voor de M4 bevestigd dat de M4 ‘minimaal 500 pk’ zal krijgen. Ruim boven het vermogen van Audi (450 pk) en keurig op niveau van Alfa Romeo en Mercedes-AMG (beide 510 pk).