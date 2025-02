Handtekening van Ferrari-coureurs kost 5,5 miljoen(!) euro

Voor die 5,5 miljoen krijg je wel een gratis Ferrari-V12, een Ferrari-chassis én een Ferrari-koets erbij.

’t Is wat, dat Ferrari het aantal cilinders door de helft heeft gedaan tussen de LaFerrari en de F80. Daarmee kun je je afvragen of de nieuweling officieel wel voelt als de échte LaFerrari-opvolger. Het helpt ook niet mee dat Ferrari een soort ultieme versie van het LaFerrari-idee zelf al uitbracht onder een andere noemer. Namelijk als het derde, maar technisch gezien tweede, hoofdstuk in de Icona-serie. Toen kwam het merk met de Daytona SP3. Een hommage aan de klassieke racers van Ferrari, gebouwd op het chassis van een LaFerrari Aperta. Maar dan met een natuurlijk ademende V12 uit de 812 Superfast met 840 pk, zonder hybride spul. Gebouwd in oplage van 599 stuks. Dat voelde eigenlijk ook als een soort LaFerrari-opvolger.

Daytona SP3

Qua prijzen blijkt het in ieder geval te kloppen, want die blijven net als bij de LaFerrari torenhoog. Nou is het exemplaar van vandaag geen perfecte mediaan om als voorbeeld te geven, want misschien wel de ultieme Ferrari SP3 Daytona staat te koop in de Verenigde Arabische Emiraten.

Dat heeft deels te maken met de kleurstelling: Verde Medio met gouden velgen. In theorie een beetje een clash, maar het is weer eens wat anders dan dat eeuwige rood. Het staat de SP3 overigens best puik, ondergetekende heeft sowieso het idee dat de SP3 lekker aan het verjaren is.

Verder kunnen we betrekkelijk kort zijn over de specificatie van de SP3 Daytona, want er is niks anders aan extreme opties gekozen en bovendien kan dat ook nauwelijks bij het nogal gestripte apparaat. Wat nog steeds bijna 1.500 kg weegt, maar goed, je krijgt dan dus 840 pk uit een schreeuwende V12 met een redline van 9.500 tpm, om het zooitje toch naar 340 km/u te jagen. Optioneel zelfs dakloos!

Handtekening

Toch is er nog één reden dat de Kermit-groene Ferrari Daytona SP3 wel eens dik geld kan gaan opleveren. De Icona-serie en de SP3 komt uit dé periode van het jarenlang onscheidbare Ferrari-rijdersduo Charles Leclerc en Carlos Sainz. De Monegask en de Spanjaard hebben deze groene SP3 extra opgeleukt door op het koolstof motordeksel hun handtekening te zetten.

Kopen

Uiteraard heeft de eerste eigenaar beseft wat dit, de Icona-serie en de specificatie van de auto zou doen met de waarde als je hem lekker in je garage laat staan. Toch is er 631 km mee gereden, maar goed, dat kan meer worden. Bijvoorbeeld als je hem koopt. De Ferrari Daytona SP3 uit 2023 moet nog ongeveer 21 miljoen AED opleveren. In euro’s wordt dat ietsje minder, maar nog steeds geen schijntje: 5.464.775 euro en 40 cent. Voor een handtekening erg duur, en voor een Ferrari SP3 ook. Wat de gek ervoor geeft… Check de advertentie op F1rst Motors.