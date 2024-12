BREEK: de solid state accu komt naar EV’s toe

Of het deze zomer gebeurt, is nog een beetje twijfelachtig. Maar de solid state accu komt naar EV’s toe. Straatfeest, of sta jij te wenen bij de afschrijving van je eigen EV?

De EV neemt de wereld over, maar toch ook weer niet. Na een veelbelovende opmars, lijkt het animo voor ‘de wende’ in veel kringen ietwat te dalen. Ondanks forse financiële stimulatie, heeft nog lang niet iedereen trek in zo’n elektrische auto. De vraag blijft uit en dus storten ook de waardes in van EV okkazies. Dat is een vicieuze cirkel. Als kopers weten dat hun nieuwe auto een afschrijvingskanon is, zijn ze toch wat minder geneigd daarvoor te gaan.

Zegen en een vloek

De verwachte ontwikkeling van technologie, is hierin zowel de redding als de doodsteek van de EV. Aan de ene kant zal er veel minder reden zijn de EV te laten staan als deze lichter is en meer range heeft. Aan de andere kant maakt het het nú veel minder interessant een EV te kopen, wetende wat er in het vat zit.

Solid Snake State

Het minste wat we kunnen verwachten is de solid state accu. Deze techniek is in theorie aanzienlijk beter dan de huidige LFP (Lithium Iron Phosphate) en NMC (Nickel Manganese Cobalt) accu’s. Een van de grootste voordelen is dat ze een veel hogere energiedensiteit hebben. Dat wil zeggen: per kilo kan er veel meer Watt per uur in. Dus je hoeft minder gewicht mee te torsen. Of je hebt een veel grotere range. Of je mixt beide voordelen een beetje.

Een ander voordeel is dat je sneller kan laden. Kortom; vrijwel alles wat mis is aan EV’s nu, wordt beter met een solid state accu. Alleen zaken als ‘beleving’ en ‘vroem vroem‘ geluidjes blijven dan nog over voor dino’s om over te zeuren.

Klinkt goed, wanneer dan?

Meerdere merken zijn bezig met de solid state accu. Onder andere Hyundai is keihard bezig met investeren in EV’s. Afgelopen zomer maakte het nog bekend hier 7,3 miljard Dollar in te gaan pompen. Onder andere, in een concept productielijn voor solid state batterijen. TheKoreanCarBlog bericht nu dat Hyundai op het punt staat om een demo productielijn te openen. Aan het eind van 2025 wil Hyundai testen met de solid state batterij in echte auto’s. Massaproductie moet dan aan het eind van dit decennium zo ver zijn.

Andere merken

Hyundai volgt daarmee het voorbeeld van dat andere merk met een ‘H’ als logo. Honda heeft vorige maand eenzelfde eerste (voorloper van een) productielijn opgezet. Van Toyota is bekend dat ze de eerste stap in EV’s eigenlijk liever hadden overgeslagen voor EV’s met een solid state accu. En in ons eigen Europa is Mercedes noest aan het werk samen met accubedrijf Factorial. Zij hebben al een prototype van een solid state accu met een capaciteit van 40Ah. Klinkt niet indrukwekkend, maar vergeet die energiedensiteit niet: deze accu kan 450 Watt per uur per Kg leveren. Ter vergelijking; de beste Tesla accu’s van nu kunnen 296 Watt per uur per Kg leveren. Waarvan akte.