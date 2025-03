Koninklijke Marechaussee kiest ook voor BMW

Na de politie stapt ook de Koninklijke Marechaussee over op BMW. Alleen kan de politie de KMar straks niet bijhouden.

De popo koos recent al voor de BMW X1 als nieuw basisvoertuig en nu heeft ook de Koninklijke Marechaussee een BMW X1 ontvangen om uitgebreid mee te testen. Als de BMW X1 bevalt dan mogen ook de Marechaussees straks in de X1 stappen om hun dagelijkse werk te doen.

KMar kiest voor meer pk’s

De politie testte de 136 pk sterke X1 sDrive18i, maar kiest uiteindelijk voor de potentere sDrive20i met 170 pk. Aandrijving op de voorwielen is genoeg voor de politie.

De KMar gaat voor nog een tandje sneller met de xDrive23i. Geen driecilinder tor voor de stoere militaire politie, maar een viercilinder met 218 pk en vierwielaandrijving. Verschil moet er zijn en zo blijven ze toch maar mooi de politie voor toch?

Maar één auto voor de KMar

Nou nee… De topsnelheid van deze BMW X1 is dan wel 233 kilometer per uur en hij gaat van nul naar honderd in 7,1 seconden. Sneller dus dan de politie BMW dus. Omdat de KMar zichzelf beter vindt? Nou nee lezen we bij de collega’s van TopGear Nederland.

Ze blijven de popo niet voor want de politie heeft namelijk ook nog snelle Audi’s en de KMar niet. De laatste moet kiezen voor één voertuig die alle taken aan kan. Daar waar de politie voor verschillende doeleindes verschillende auto’s heeft.

Uitgebreide tests

De Koninklijke Marechaussee gaat de BMW X1 de komende tijd uitgebreid testen in verschillende operationele omgevingen. Te beginnen op Schiphol en daarna gaat de auto rouleren langs meerdere brigades aan de Oostgrens-Noord in Coevorden bijvoorbeeld. Zo kan de auto uitgebreid aan de tand worden gevoeld.

Zien jullie de auto in het echt rijden? Vergeet hem dan niet te uploaden via Autoblog Spots!

Foto’s via Koninklijke Marechaussee.