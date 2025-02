BMW plaagt ons: nieuwe sportwagen met hart van vreugde

Een sportwagen van BMW? Dat kan alleen maar goed gaan…

We zeggen hierboven dat een sportwagen van BMW alleen maar goed kan gaan. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. De ironie van BMW is immers dat het sinds jaar en dag bekend staat als het merk voor de liefhebber van autorijden. Het eerste adres voor de betere leaser die een fijn en strak rijdende auto’s wil. En over het algemeen maakt(e) het bedrijf dat ook waar. Echter juist als het op haar eigen über-bleppers aankomt, blijft (commecieel) succes doorgaans uit.

De BMW M1 was een meesterwerk, maar een gigantische flop qua productie en verkoop in alle opzichten. Verhalen over hoe er ingebroken moest worden bij Lamborghini om mallen en dergelijke zeker te stellen zijn nu legendarisch. Het draagt bij aan de legende. Maar destijds was het natuurlijk een fiasco qua netjes zaken doen.

Ook de E31 8-Serie was geen belachelijk succes. Er werd een godsvermogen uitgegeven aan de ontwikkeling. Maar het eindresultaat was meer ‘indrukwekkend’ dan echt leuk en snel. Tegenwoordig zijn het auto’s met een schare fans. Maar toen uw trouwe verslaggever jong was, waren het auto’s die voor een appel en een ei gekocht werden door mannen zonder werk die overdag in trainingspakken rondliepen.

Ook de i8 is nog geen werkelijk populaire moderne klassieker (komt wellicht nog). En hoewel we nu kijken naar de 507 en Z8 als hoogstandjes, werden die in hun tijd eigenlijk ook overvleugeld door de concurrentie. Na het verdwijnen van de i8 in 2020 is er dan ook geen nieuwe BMW überflieger meer op de markt gekomen. Je zou positief kunnen zeggen dat BMW geen imagobuilder nodig heeft om af te stralen op de normale modellen. Maar toch weten we zeker dat als BMW de voorgaande modellen tot een succes had kunnen maken, ze dat graag gedaan hadden.

Zit er dan nog wat in de pijplijn? Wel…misschien. Vandaag plaagt BMW ons met de eerste plaatjes van de BMW Vision Driving Experience (VDX). Het is niet de eerste keer dat BMW ons plaagt met een elektrische blepper. En men zegt er meteen bij dat dit een ‘studiemodel’ is dat niet te koop is noch zal zijn. Of dat nog verandert, zal moeten blijken.

Wat de VDX wel heeft is een ‘heart of Joy’. Klinkt als een leuke marketingterm, maar er zit in dit geval echte hardware en software achter. BMW’s Heart of Joy is namelijk een supercomputer. BMW’s Research & Development chef Frank Weber weet dat dat nogal saai klinkt en geeft het wat meer sjeu:

What this means is that we’ve condensed decades of BMW’s heritage and engineering expertise into one supercomputing unit.

Volgens BMW heeft niemand anders in de autowereld iets vergelijkbaars. Volgens de makers praten ECU’s in andere auto’s met elkaar met een vertraging van 10 tot 20 milliseconden. BMW’s Heart of Joy kan het binnen 1 milliseconde. Maar ja, wat gaat dat betekenen in de praktijk, valt te bezien. Vult BMW’s Heart of Joy jouw hart met vreugde? Laat het weten, in de comments!