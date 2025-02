Mercedes heeft een horror-lijst: gaat keihard snijden in haar werknemers

Mercedes gaat snijden om miljarden aan kosten te besparen en met name werknemers moeten het ontgelden. Gelukkig nog niet letterlijk, maar wel figuurlijk.

De pijn wordt gevoeld in de Duitse auto industrie. Tegenvallers zijn de afgelopen jaren van alle kanten gekomen. Bij VAG begon het al met dieselgate. Maar daarna zijn er ook ontwikkelingen geweest die voor alle grote Duitse merken nadelig uitpakken. Het wil niet zo vlotten met de ontwikkeling van EV’s terwijl Tesla en China dat wel blijken te kunnen. En de eigen productiekosten zijn flink hoger geworden nadat de Russische gaskraan ‘dichtging’. Dat was even balen, net nadat andere energiecentrales massaal gesloten zijn.

Horror

Het piept en het kraakt nu en overal staan banen op de tocht. Tienduizenden banen welteverstaan. Alleen al bij Mercedes zou het om 20.000 man (m/v/i) gaan. Nu is mensen de laan uitsturen in Duitsland niet makkelijk, dus het gaat allemaal via natuurlijk verloop en dergelijke. Toch wil Mercedes al dit jaar 2.5 miljard besparen op de kosten. En dat betekent vooral dat werknemers uitgekleed worden. Automobilwoche spreekt van een Horror-Liste.

Bonus

Om te beginnen wordt de bekende prestatiebonus die vaste werknemers van Duitse autofabrikanten vaak krijgen, vermagerd. Afgelopen jaren spreken we regelmatig over bedragen van duizenden Euro’s die elke werknemer kreeg. Maar dat wordt dus een onsje minder. Ook bonussen voor mensen die al heel lang in dienst zijn worden gekortwiekt.

Kaasschaaf

De kaasschaaf gaat ook langs andere voordelen die werknemers genieten. Zo worden vrij dagen rondom de kerstdagen weggesneden. Ook een regeling die medewerkers in staat stelde te kiezen voor meer geld of meer vrije dagen gaat op de schop. De klappen vallen niet alleen in Duitsland. De Amerikaanse fabriek in Tuscaloosa moet 25 procent minder gaan kosten. En in China moet de productie eveneens inboeten.

Minder zachte interieurs?

Zuur voor alle noeste arbeiders dus. En ongetwijfeld zal het ook voelbaar worden in de producten. Eigenlijk bij alle Duitse merken werken we al dat de kwaliteit van interieurs en dergelijke achteruit gaan de laatste jaren. En er is dus niet per se zicht op dat dit beter wordt. Wat dan weer niet meehelpt als men wil concurreren met merken uit andere windstreken. Denk jij dat de Duitsers overleven? Laat het weten, in de comments!