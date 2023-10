Deze Hartge 7 Serie is een heerlijk dikke youngtimer

Dit is waarschijnlijk de eerste én de laatste keer dat je een Hartge H7SP te koop ziet staan.

Getunede Mercedessen uit de jaren ’80 en ’90 zijn de laatste tijd erg gewild, omdat ze fout zijn op precies de goede manier. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor Mercedessen uit die tijd, er zijn ook lekker foute getunede BMW’s uit deze periode.

Alhoewel, getuned… Met die term moet je oppassen. Bij Alpina is het sowieso uit den boze om van tuning te spreken, maar ook Hartge had de status van een fabrikant. De 7 Serie die je hier ziet is dus officieel een Hartge H7SP.

We schreven onlangs nog over de Hartge E46 M3 met V8, die werd aangeboden op Collecting Cars, en nu staat er weer een bijzondere Hartge op dit platform. Het betreft deze keer een 735i uit 1990, eentje van de tweede generatie dus.

Je ziet vrij snel dat dit geen normale 7 Serie is, al was het alleen al vanwege de Hartge-striping. Op een moderne Siebener zou striping een beetje dubieus zijn, maar in dit geval valt het onder de noemer ‘period correct’.

Wat ook opvalt zijn de meerdelige Hartge-velgen, in het bescheiden formaat van 16 inch. De auto is verder voorzien van dikke bumpers, side skirts en een Hartge-uitlaat. Het interieur is aangekleed met een Hartge-stuurtje en Hartge-vloermatten.

Zijn er ook nog technische upgrades? Jazeker, alleen is daarover weinig informatie voorhanden. De motor van deze 735i heeft een upgrade gekregen, maar het is niet bekend wat precies het resultaat is. Het onderstel is eveneens aangepakt en er is een veerpootbrug geplaatst in de motorruimte.

Dat er weinig tot geen informatie te vinden is over de Hartge H7SP zegt wel iets over de zeldzaamheid. Van deze auto zijn er naar verluidt maar zo’n tien stuks gemaakt. Maar ook dat aantal is onzeker, want nogmaals: deze auto is redelijk in nevelen gehuld.

Je hebt in ieder geval iets bijzonders, dat is een ding wat zeker is. Het zal je niet verbazen dat deze Hartge H7SP afkomstig is uit Japan, want daar zijn ze dol op dit soort auto’s. De auto heeft recent de oversteek gemaakt naar Europa en staat nu in Polen.

Mocht je deze Hartge (en een tripje naar Polen) wel zien zitten, dan kun je een bod uitbrengen via Collecting Cars. Dat kan nog tot en met donderdag 19.24.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!