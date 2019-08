BMW pretendeert wanhopig dat de 1-serie nog bestaat

Door een nieuw model dat dezelfde badge draagt te vergelijken met de laatste echte 1-serie.

Zoals wij allen weten is dit jaar een slecht jaar voor liefhebbers van premium hatchbacks. Na twee generaties en vijftien jaar is het doek gevallen voor de BMW 1-serie, de enige C-segment hatch met achterwielaandrijving. Echte liefhebbers moeten daarom opteren voor de minder praktische 2-serie coupé, of het een segmentje hogerop zoeken voor de betere pure rijbeleving.

Apart is wel dat BMW doorgaat met de 1-serie badge. Deze wordt nu geplakt op een ietwat generiek ogende hatch met een variant van KIA’s Tiger Nose Grille op de neus geplakt. Kenners die de auto van de zijkant bekijken weten direct dat het geen zuivere koffie is. Aan de verhoudingen zie je immers dat het geen echte BMW is.

Doch in een desperate poging de abominatie toch aan de man te brengen, heeft BMW een filmpje gemaakt waarin de nieuwe ‘1-serie’ afgezet wordt tegen de ‘vorige’ 1-serie. In het filmpje worden enkele voordelen van de nieuwe auto benoemd ten opzichte van de oude, met name het mooiere dashboard, de leuke interieurverlichting en het verbeterde iDrive systeem. Allemaal dingen die de auto ook kon hebben met behoud van RWD.

Pas aan het eind van het filmpje wordt genoemd dat de nieuwe Einser beschikt over compacte voorwielaandrijving, hoewel dit nota bene als een voordeel verkocht wordt. Je hebt daardoor volgens BMW namelijk -jawel- 19 millimeter meer hoofdruimte en 33 millimeter meer beenruimte achterin. Iets wat ze ook hadden kunnen bereiken door de wielbasis iets langer te maken, zoals bij de nieuwe 3-serie. Al met al somt BMW het nieuwe model op als een highly emotional aero-aesthetic design. Ga jij er dan toch maar een kopen/leasen na het zien van onderstaande video?