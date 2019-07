BMW: 1 Serie met FWD rijdt bijna hetzelfde als RWD

Brace yourself. Comments are coming.

Conventies zijn er om te breken. De Chevrolet Corvette is er voor het eerst met middenmotor. Niet alleen bij de Corvette veranderde er wat qua layout, veel dichter bij huis is de metamorfose die de nieuwe BMW 1 Serie heeft ondergaan.

Mocht je onder een steen geleefd hebben: deze heeft nu voorwielaandrijving in plaats van achterwielaandrijving. Volgens kenners, puristen en enthousiastelingen is dat waanzinnig slecht voor de rijkwaliteiten van een auto. Het nadeel is dat er te weinig kenners, puristen en enthousiastelingen zijn om de hoge kosten en vele nadelen van achterwielaandrijving te rechtvaardigen.

BMW heeft al aangetoond met de 2 Serie Active Tourer, X1 en X2 dat het uitstekend in staat is om prettig sturende voorwielaandrijvers te maken. En wat te denken van de MINI? Met name de sportievere modellen sturen uit de kunst. Maar BMW woordvoerder Florian Moser gooit nog even wat extra olie op het vuur. Volgens hem is hem is het verschil in aandrijving nauwelijks merkbaar, zo laat Moser weten aan het Australische Which Car.

De verschillen die er 15 jaar geleden waren, zijn minder aanwezig dan nu, deelt Moser mee. Op zich logisch, want qua banden-, onderstel- en ophanging is de techniek enorm vooruit gegaan. Overigens belooft Moser wel dat het hierbij blijft. De BMW 3 Serie zal gewoon achterwielaandrijving behouden. Voor de BMW 1 Serie was deze layout namelijk superieur: de nieuwe 1 Serie is ruimer, lichter, praktischer en goedkoper om te produceren.