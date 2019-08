Volvo wil grotere, maar ook kleinere SUV’s bouwen

One size fits none.

In het eerste halfjaar van 2019 heeft Volvo een recordafzet van 340.000 auto’s gescoord. Niet vreemd, want zoals @dizono ruim drie jaar geleden doorhad wil iedereen opeens een Volvo. Overigens werden er in de eerste zes maanden van dat jaar nog maar iets meer dan 256.000 Volvo’s geleverd, wat je voldoende zegt over de groei en bloei van het merk de afgelopen jaren.

Maar net zoals iedereen een Volvo wil, zo wil Volvo zoals iedereen meer. Volgens CEO Håkan Samuelsson is de groei van de afgelopen jaren vooral te danken aan het feit dat Volvo nu betere producten levert in segmenten waar het van oudsher al sterk was. Om nog verder door te kunnen groeien, denkt het merk echter ook aan nieuwe modellen. Het gaat dan -uiteraard- vooral om nieuwe SUV’s.

Dat er een SUV ‘boven’ de XC90 in de pijplijn zit wisten we al, maar kennelijk denkt men ook aan een kleiner SUVje onder de XC40. Bij AutoExpress laat Håkan het volgende optekenen:

We are not excluding the idea of additions, especially in very core segments, like the SUV. I think we are looking into this possibility now. You should not exclude the idea that there might be a bigger one, but maybe also a smaller one. We will surprise you about that in the future.