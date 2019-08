Mercedes: “Verstappen niet grootste gevaar dit seizoen”

Is dat nou schaduw?

We zitten alweer bijna op de helft van de zomerstop en tot nu toe is het daadwerkelijk redelijk rustig gebleven in de wereld van de Formule 1. Nou ja, op die ene uitzondering na dan natuurlijk. Stiekem hadden we eigenlijk meer ‘opschudding’ verwacht. We hebben natuurlijk nog de schok van vorig jaar in het geheugen, toen Ricciardo opeens naar Renault vertrok en een kettingreactie van rijderswissels veroorzaakte. Om zoiets dit jaar ook weer te bewerkstelligen, lijken we vooral aangewezen te zijn op het team van Mercedes. Gaat de lineup veranderen in 2020 bij team zilver?

De Gazetta dello Sport regelde een interview (link) met Mercedes teambaas Toto Wolff om hem de moeilijke vragen voor te leggen. Maar helaas wil Toto nog geen uitsluitsel geven. Wel geeft hij toe dat hij de kwestie ook voor heeft gelegd aan eerste rijder Hamilton, hoewel Wolff benadrukt dat LH44 ‘uiteindelijk niet over de keuze gaat’. Op het definitieve besluit moeten we nog even wachten. Doch daarmee is het niet direct een verloren interview, want de Italiaanse sportkrant weet nog wel een aantal andere uitspraken te ontlokken aan de Oostenrijker, onder andere over onze held Max Verstappen.

Ten eerste praat Wolff over een mogelijke overgang van Verstappen naar team zilver in 2021. Toto zegt hierover dat het te vroeg is om hierover te spreken. Eerst vechten ze met Verstappen om de titel in 2019 en plannen ze dat in 2020 weer te doen. Echter, als Wolff vervolgens gevraagd wordt of Verstappen ook de grootste bedreiging wordt voor Mercedes in de tweede (korte) seizoenshelft, antwoordt hij negatief:

Nee, het zal afhangen van het circuit. Bij Spa en Monza verwacht ik vooral een zeer sterke Ferrari.

Samen met Mexico zijn die drie circuits ook degene die Wolff naar eigen zeggen het meest vreest van de nog resterende races dit seizoen, vanwege de lange rechte stukken op die banen. Dat blijft apart om aan te horen omdat het in het verleden juist de ultieme kracht was van Mercedes. Belangrijker is echter: denk jij dat Toto gelijk heeft en dat Ferrari nog wat laat zien in de rest van het jaar, of onderschat hij de man die in de laatste vier races twee keer won en een keer tweede werd?