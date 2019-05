BMW-rijder op dollemansrit crasht, laat gebouw instorten

Een voorbeeld van hoe het niet moet.

In New York was het deze week goed raak. Toen een BMW-rijder besloot zijn gaspedaal eens flink tegen de vloer te stampen, raakte hij de controle over zijn auto kwijt en ramde hij met een enorme snelheid een gebouw. De impact was zodanig dat verschillende ondersteuningen voor de tweede verdieping werden gesloopt. Hierom stortte het pand ineen als een kaartenhuis.

Het is vooralsnog niet precies duidelijk waarom de twintigjarige bestuurder van de BMW met zo’n ongelooflijke snelheid door de straten van Brooklyn reed, maar hij mag van geluk spreken dat hij niemand heeft doodgereden. Ten tijde van het ongeval was er namelijk niemand aanwezig in de winkel op de begane grond of in de appartementen op de tweede verdieping. Wel kwamen er gezien het gevaar meer dan honderd brandweermannen af op de melding.

One patient with a non-life threatening injury transported to hospital from building collapse on Ave P in Brooklyn. pic.twitter.com/MVzzU9hAgF — FDNY (@FDNY) May 7, 2019

De bestuurder, die na de crash overigens op de vlucht probeerde te slaan, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar had verbazingwekkend weinig. Op enkele lichte verwondingen na was hij ongedeerd. Hij zit momenteel vast voor rijden onder invloed en krijgt mogelijk nog een straf voor zijn poging het plaats delict te ontvluchten.

Wonder boven wonder zijn door het instorten van het hoekhuis geen andere gebouwen met de grond gelijk gemaakt.