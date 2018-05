Porsche 919 in de stad is het vetste wat je vandaag gaat zien

Wallpapers incoming!

Dit jaar is Porsche met de 919 op stap. De zogenaamde 919 World Tour. Het merk wist het nieuws al te bereiken door een record te vestigen op Spa-Franchorchamps, maar eerder waren ze ook in New York. De foto’s zijn door de photoshopper afgeleverd ontwikkeld en vrijgegeven. Het resultaat is episch.

Samen met een Panamera Turbo S E-Hybrid werd met de raceauto gereden op en in de omgeving van Manhattan. Uiteraard zwierf er om de Porsches een complete crew, zodat er geen ongelukken konden gebeuren. Op de snelweg en downtown New York City met onder meer een rondje Times Square. De Porsche lijkt van een andere planeet te komen tussen het gewone verkeer.

Hoogtepunt van de 919 World Tour is het bezoek van Porsche aan de Nürburgring op 12 mei. De verwachting is dat het merk hier een puik record gaat vestigen met de auto. Tot en met oktober is het merk druk met allerlei bezoeken. De 919 zal onder meer Brands Hatch, nog aan te kondigen locaties in Azië en Laguna Seca in Californië bezoeken.