Het verhaal achter de dollemansrit in Utrecht

Context mensen.

Deze week deelden we een video van twee automobilisten die op asociale wijze door het verkeer raasden. De video werd al snel door andere media overgenomen. In het filmpje werden de gebruikelijke verkeersregels keihard genegeerd en een artikeltje vijf was hier op zijn plaats. Natuurlijk kwamen er vragen bij een ieder naar boven die de video hadden gezien: wat is hier in vredesnaam aan de hand?

De bestuurder van de Volkswagen Golf heeft zich later gemeld bij RTV Utrecht om zijn verhaal te doen. De Golf-rijder laat weten dat hij het busje achtervolgde omdat hij was aangereden door de bestuurder. In de buurt van de Spinozabrug reed de klusbus achteruit tegen de Golf aan, de bestuurder ging er vervolgens vandoor. De Golf-rijder liet het er niet bij zitten en zette de achtervolging in. Achteraf realiseerde hij zich ook dat dit misschien niet de slimste actie was.

De zaak kwam voor bij de politie en beide mannen zijn verhoord. De politie kreeg die namiddag meerdere 112-telefoontjes binnen van verkeersdeelnemers die melding maakte van de achtervolging. De bestuurder van het busje zou hebben verklaard dat hij bang was en er daarom vandoor was gegaan. Tijdens de achtervolging contacteerde de Golf-rijder de politie en die kwam ook later bemiddelen. Er is door beide heren geen aangifte gedaan. De zaak ligt nu bij de verzekering. Vooralsnog heeft de politie de twee niet bestraft voor het asociale weggedrag.

Met dank aan iedereen voor de tips!