Jon Olsson heeft Lord Hans aangepakt

Die zin klinkt raar, maar hij klopt wel.

Sommige atleten zijn bekender vanwege randzaken dan daadwerkelijk de sport die ze beoefenen. Neem Anna Kournikova. Blijkbaar speelt ze tennis, maar niemand die een wedstrijd van haar heeft gezien. Of wat te denken van Badr Hari? Deze ondeugende schavuit weet voornamelijk buiten de boksring de aandacht op zich te vestigen. Op een totaal andere manier past Jon Olsson ook in dat rijtje.

De 36-jarige Zweed is freestyle skiër en doet dat niet onverdienstelijk. Althans, deed: sinds 2011 heeft hij geen grote prijzen meer gewonnen. Tegenwoordig is hij vooral een bekend gezicht op social media. Olsson deelt zijn gehele leven op alle bekende kanalen. Hij heeft veel geld verdiend in zijn carrière en laat het nu breed hangen. Dus ook qua auto’s. Olsson staat bekend om zijn buitenissig getunede auto’s, zoals de niet vuurvaste Audi RS6 DTM en Rolls-Royce Wraith ‘George’.

Een van zijn huidige auto’s is een Mercedes-Benz G500 4×4. Uiteraard is deze niet helemaal standaard. De auto, Lord Hans genaamd, is dakloos gemaakt en was ook zijn trouwauto. De G-Klasse blijft aan modificaties onderhevig. De auto is nu in het wit gespoten, in plaats van zwart. De voor Olsson kenmerkende camouflage-wrap (zoals bij zijn bruiloft) was toegepast, maar keert niet terug. Wellicht dat de beste man een daadwerkelijk smaak begint te ontwikkelen. Een beetje dan.

Zo is de auto nu voorzien van een stoffen kap. Dit zelfbouwwerkje doet ons ergens aan denken. Het is niet bevestigd, maar naar het schijnt heeft de Renault Espace Cabriolet van James May en Jeremy Clarkson als inspiratiebron gediend. Destijds haalde Olsson het dak eraf, zodat hij de auto kon parkeren in de lage garages van Monte Carlo. Jazeker, ook YouTube celebrities hebben te maken met échte problemen. Omdat het weer in Monaco ook niet altijd perfect is, heeft de auto dus een tentdakje gekregen. Ondanks de ongetwijfeld beroerde wegligging heeft de auto een 4.0 V8 biturbo die voor de gelegenheid is opgevoerd tot 850 pk.