Amsterdamse garage met 8 plaatsen kost een vermogen

We durven het geen verrassing te noemen.

Amsterdam is op z’n zachtst gezegd niet de goedkoopste plaats om te wonen, er parkeren is evenmin een betaalbare hobby. De omgeving wordt in de toekomst voor automobilisten overigens alleen maar vijandiger, aangezien de groene gekkies (onhaalbare) plannen hebben om alle benzine- en dieselauto’s binnen een jaar of tien uit de stad te weren.

Kortom: voor auto’s is het een regelrechte dan een hel. Toch zijn er voldoende mensen die jaarlijks een klein vermogen uitgeven om hun bolide langs de kade te mogen plaatsen. Een garage is natuurlijk veel fijner, maar in veel gevallen is dit nog duurder.

Véél duurder, zo ontdekte de kersverse hoofdredacteur van Autoblog. Na een kleine surfsessie op Funda kwam @michaelras een parkeergarage aan de Nieuwe Uilenburgerstraat tegen met een prijskaartje van liefst 425.000 euro. De garage, gelegen onder een appartementencomplex, beschikt over een zogenaamd carrouselsysteem dat ruimte biedt aan in totaal acht auto’s. De deuren zijn elektrisch bedienbaar.

Voordat een of andere lezer met goedgevulde zakken zijn slag slaat, moeten we wel benoemen dat zes van de acht plaatsen zijn verhuurd. Een heuse collectie zul je er dus niet gemakkelijk kwijt kunnen. Aan de andere kant, op deze manier heb je wel de mogelijkheid er nog een centje aan te verdienen. En na ruim vier ton uit te hebben gegeven aan een garage van dit formaat, is iedere euro ongetwijfeld welkom.