Eerste Tesla-klanten krijgen Full Self Driving - Autoblog.nl

Dat ‘Full’ mag je gerust met een theelepeltje zout nemen.

Tesla is niet alleen vooruitstrevend als het gaat om elektrische aandrijflijnen, maar ook als het gaat om autonoom rijden. De term Autopilot suggereert al dat je het rijden volledig aan de auto kunt overlaten, maar zo ver zijn ze nou ook weer niet. Er komt echter een overtreffende trap: Full Self Driving, oftewel volledig zelfrijdende besturing.

Bèta

Met de naam Full Self Driving belooft deze functie nog meer dan Autopilot. Sinds gisteravond kunnen de eerste Tesla-eigenaren deze optie uitproberen. De geluksvogels (daar gaan we maar even vanuit) zijn een select aantal klanten die onderdeel uitmaken van het Early Acces-programma van Tesla. Zij mogen de bètaversie van Full Self Driving testen. Dat meldt de grote leider via zijn favoriete communicatiemiddel.

FSD beta rollout happening tonight. Will be extremely slow & cautious, as it should. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2020

Rotondes en kruisingen

Met de bètaversie van Full Self Driving kan de Tesla onder meer over rotondes en kruisingen navigeren. De eerste beelden daarvan zijn te zien in de onderstaande video. Wel is het zo dat de bestuurders nog de handjes aan het stuur moeten houden en zelfs extra op moeten letten of het systeem geen gekke dingen doet. Het is ten slotte niet voor niets een bètaversie.

Alleen maar instappen

Het is de bedoeling van Tesla dat je uiteindelijk met Full Self Driving alleen nog maar in hoeft te stappen. De auto zou dan echt overal moeten kunnen navigeren, ook in het drukke stadsverkeer. Zover zijn we nog niet, maar Tesla biedt het pakket al wel doodleuk aan alle klanten aan onder de naam Full Self Driving.

Huidige functies

Momenteel zijn naast de normale Autopilot-functies, automatisch van rijbaan wisselen, automatisch parkeren en automatisch voorrijden (ook wel bekend als Summon) bij dit pakket inbegrepen. Binnenkort wil Tesla daar het reageren op verkeersborden en stoplichten en het automatisch rijden binnen de bebouwde kom aan toevoegen. Tevens komt er een meer geavanceerde versie van Summon, waarbij je auto als een hondje naar je toekomt op de parkeerplaats.

Barrières

Om écht volledig zelfrijdende besturing in de praktijk te brengen moeten er nog wel wat barrières overwonnen worden. Op dit moment is het bijvoorbeeld nog niet legaal in Europa, om maar iets te noemen. Ook moeten er nog veel meer testkilometers gemaakt worden om het systeem betrouwbaar genoeg te maken. Daar zet Tesla vanaf deze week dus ook klanten voor in. Elon Musk benadrukt dat het uitrollen van FSD heel langzaam en voorzichtig zal gebeuren.

Prijs

Full Self Driving – wat dus nog niet echt Full Self Driving is – kost momenteel in Nederland €7.500. Dat is waarschijnlijk niet lang meer het geval, want Elon Musk laat op Twitter weten dat de prijs vanaf maandag met $2.000 omhoog gaat.