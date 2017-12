Porsche Panamera GTS heeft memo niet begrepen

En zit nu met de gebakken peren.

Vanmorgen ramden zowel het KNMI als Rijkswaterstaat de nodige waarschuwingen de deur uit. Het is the day after en de wegen zijn wellicht nog verraderlijker dan gisteren. Zo is de meeste sneeuw verdwenen en gaan automobilisten weer wat harder rijden. Er kan echter een bijna onzichtbare ijslaag op sommige delen van de weg liggen. Winterbanden of niet: met de verkeerde snelheid ga je glijden.

Een prijzige Porsche Panamera (GTS) kwam daar vanochtend op de harde manier achter. Een bevroren weggedeelte in Arnhem bleek spekglad en de Porsche-bestuurder werd verrast door een onaangename glijpartij. De GTS kwam tegen een trolleybus tot stilstand. De bus liep wat schade op, maar het robuuste vervoersmiddel kan nog wel worden opgeknapt.

De Porsche moest de meeste klappen incasseren. Het linkervoorwiel brak af en de ophanging zal ongetwijfeld ook niet ongehavend uit het ongeluk zijn gekomen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

Fotocredit: Roland Heitink / Persbureau Heitink