Rolls-Royce Droptail La Rose Noire is echt extreem duur, nee echt bizar duur

De Rolls-Royce Droptail is een extreem prijzig speeltje. Maar dan kun je wel aan iedereen aantonen dat ze simpelweg minder succesvol zijn als persoon.

Iedereen die meer verdient is een uitslover en iedereen die minder verdient werkt niet hard genoeg. Het menselijk brein kan ons dermate manipuleren dat we altijd een soort morele superioriteit hebben over alle andere mensen. Dit zodat we uiteindelijk de meest succesvolle versie van ons zelf geworden.

Dat is natuurlijk onzin, maar het voorkomt wel voor dat 5 miljard mensen depressief worden. Want als je heel erg hard je best hebt gedaan in het leven én veel geluk hebt (plus buitengewoon talent), dan rijdt je gewoon Rolls-Royce.

En als je een speciaal model hebt dat bijna niemand anders heeft, ben je een übermensch, denk aan de Rolls-Royce Boattail voor Jay-Z en Beyoncé. Ja, dat zijn betere mensen dan wij zijn en dat is helemaal niet erg.

Nieuw speeltje

Dit is het laatste speeltje van de Britse bouwer van edele automobielen. De auto heet de Rolls-Royce La Rose Noire en het is de eerste van vier verschillende versies van de Rolls-Royce Droptail. Uiteraard is het een heel erg arbeidsintensief wagentje.

Alleen al voor het hout (bestaande uit 1.604 delen) is men 2 jaar bezig geweest! Nu denk je dat we overdrijven met 1.604 delen en dat klopt. Het zijn er eigenlijk 1.603, volgens de Britse fabrikant.

Bijzonder: de Droptail is staat niet op het AOL-platform waar de andere Rollsen op staan. Het is dus niet een Boattail of Dawn met een ander koetswerk. Het is echter ook niet een open versie van de Spectre, daar de aandrijving verzorgd wordt door een 6.75 liter grote biturbo V12 die 600 pk en 840 Nm levert.

De 0-100 km/u sprint is voldaan binnen 5 seconden en de topsnelheid is 250 km/u, maar eigenlijk is het een beetje ordinair om over de prestaties te praten. Dat is net zoiets als vragen naar de politieke voorkeur van Stormy Daniels, dat is hoogst ongepast.

Prijs Rolls-Royce Droptail La Rose Noir

Ook hoogst ongepast om naar te vragen is wat deze Rolls kost. Het is wel een ouderwets aristocratishe bak, ondanks die foute two-tone velgen (kom op, dat is voor de Roemeense Autostyle gids uit 2003). Nee, we doelen op de prijs.

Het is namelijk niet zomaar een dure Rolls-Royce, het is een krankzinnig dure auto. Rolls-Roye gaat zoals gezegd vier stuks bouwen van de Droptail en verkoopt ze voor 25 miljoen euro per stuk. Ja, dat heb je goed gelezen: 25.000.000 willen ze ervoor hebben.

Maar dan heb je wel een zeer bijzonder voiture onder je corpulente bips met een weldadig fraai interieur dat enkel bestaat uit leer, hout en metaal. Plastic is veel te ordinair. Logisch, voor dat geld wil je het simpelweg niet zien.

Twee bijzondere dingen tenslotte: het horloge is een Zwitsers uurwerk van Audemars Piguet dat je kunt verwijderen en op je pols kunt binden. Oh, en er is een Champagne doos gemaakt van hetzelfde hout en leer met ruimte voor een flinke fles en twee flutes van kristalglas. Dat is altijd handig om te vieren dat je niet gestopt bent bij 1 miljoen, maar gewoon door ging met geweldig zijn.

