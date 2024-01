Mensen willen echt heel graag een handgeschakelde BMW M2

Als de cijfers van BMW voor de wereld zouden gelden, is de handbak zeker nog niet dood. Echt heel veel mensen willen namelijk zelf roeren in hun BMW M2.

Je kunt veel zeggen van de BMW M2, M3 en M4, en qua design doen mensen dat ook nogal veel. Waar je eigenlijk geen speld tussen kan krijgen: je kan dit drietal M-modellen gewoon nog met een ‘ouderwetse’ plofmotor zonder elektrische ondersteuning krijgen, zelfs met een handbak! Toch gebeurt dat vaak: je geeft men de optie voor iets leuks doch impopulairs, laat de cijfers zien van dat maar een handjevol ervan wordt verkocht, zegt ‘zie je nou wel’ en verwijdert de optie op de volgende generatie, want ‘niemand wilde het hebben’.

BMW met handbak blijft populair

BMW brengt echter het nieuws naar buiten dat men wél op zoek is naar handgeschakelde M2’s, M3’s en M4’s, in ieder geval in de VS. Bij de M3 en M4 ging het om twintig procent verkochte exemplaren met handbak. Dat is geen denderend getal, maar het is ook niet niks. Bovendien heb je bij de M3 en M4 minder snel de optie: als je de Competition met meer pk wil ben je genoodzaakt de automaat te kiezen. Hetzelfde geldt voor de CS(L) en de Touring.

Helft handbak

Bij de M2 is dat wel anders: meer dan de helft van de verkochte exemplaren van de G87 in 2023 was handgeschakeld. Meer dan de helft! Men wil erg graag de handgeschakelde versie van de M2. Ergens wel logisch: waar de M3 en M4 nogal ‘alomvattend’ zijn voor vele kopers, is de M2 de auto die je kiest voor rijplezier. Bovendien is er (nog) geen M2 Competition of CSL, dus is de keuze zo simpel als ‘wil je zelf schakelen of niet’.

Decennium

BMW wil naar eigen zeggen de handbak zo lang mogelijk levend houden, in ieder geval tot het einde van het decennium. Modellen als de M2, M3 en M4 blijven dus zo lang mogelijk hun handbak houden. Alle modellen die hybride gaan, waaronder de nieuwe M5, krijgen natuurlijk geen handbak als optie. (via Motor1)