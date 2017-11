BMW staat open voor X5 en X6 met Competition Package

En de verwatering van de M-badge gaat gestaag verder.

Oef, alle heilige huisjes moeten kapot bij BMW, zo lijkt het. Jarenlang wist het merk de verleiding te weerstaan om de krachtige M-badge op alle modellen te plakken en daarmee dikke winsten te pakken. Een échte M moest namelijk écht sportief zijn, met scherp stuurgedrag, achterwielaandrijving en liefst niet teveel gewicht. Bij een SUV of limo van vijf meter kon je dat doel simpelweg niet bereiken, zo heette het. Zelfs toen Mercedes en Audi AMG en (R)S badges plakten op auto’s als de ML en A8, hield BMW aanvankelijk stand. Een heuse ‘M’ maken op basis van dat soort grote, logge auto’s kwam in München nicht im Frage.

Maar toen kwamen de X5M en X6M. De M5 heeft inmiddels vierwielaandrijving. Oké, officieel is er nog steeds geen M7, maar wel een M760Li xDrive. Kortom, de M-badge wordt volop te gelde gemaakt, maar ontkomt daarbij niet aan het verliezen van enige glans. De oplossing om het blazoen op te poetsen is simpel: maak (dure) speciale pakketten op basis van de traditionele ‘échte’ M’s als de M3 en M5 zodat de puristen weer weten dat er nog iemand aan ze denkt bij M GmbH.

Als je het beste wil hebben wat München te bieden heeft moet je als klant nu niet alleen meer gaan voor de Mx, maar de Mx met Competition Package (rijtest), Mx CS (rijtest) of Mx ‘vul hier een stel letters die staan voor extra schnell in’.

Probleem is alleen: ook die nieuwe badges zijn weer zo lucratief dat de verleiding groot is ze ook op auto’s te plakken die ze ‘niet verdienen’. Je begrijpt waar dit naartoe gaat. Op de Los Angeles Auto Show zegt M baas Frank van Meel tegen Autoguide:

Well Competition is a strong growing market in demand, and that goes for every M. So that’s also a feature we’re going to use more often in the future. And that does not exclude SUVs.