Nederlanders vervangen massaal te laat ruitenwissers

Als het niet kapot is...

…probeer het dan niet te maken. Dat lijkt althans het adagium te zijn voor de gemiddelde Nederlander als het gaat om de vervanging van ruitenwissers. Uit onderzoek van Markteffect blijkt dat liefst 96 procent van de Nederlanders hun ruitenwissers ‘te laat’ vervangt. Met ‘te laat’ wordt hiermee bedoeld na de aangeraden periode die de meeste fabrikanten van ruitenwissers opgeven, namelijk zo’n 12 tot 15 maanden.

Wellicht verklaart deze definitie direct het bizarre getal van 96 procent dat te laat zou zijn met de vervanging. Volgens de producenten kan je de wissers uiteraard niet vroeg genoeg vervangen. Tevens is het onderzoek uitgevoerd door Stichting Open Deur de BOVAG (BOnd Van Automobielhandelaren en Garagehouders). Ook hun achterban zou er waarschijnlijk niet ontevreden mee zijn als mensen vaker hun ruitenwissers kwamen wisselen.

Desalniettemin is het wel geinig dat zo’n 80 procent van de 1.026 respondenten aangeeft de wissers pas te vervangen als deze strepen begint te maken op de ruit, schrapende geluiden maken, als het rubber loslaat of als de wissers worden afgekeurd bij de APK keuring. Kortom, als geld uitgeven onontkoombaar is. Misschien wordt het toch tijd voor meer nanotechnologie die ruitenwissers overbodig maakt. Toch is er ook nog enig goed nieuws voor de verkeersveiligheid: 92 procent van de ondervraagden geeft aan het ruitensproeierreservoir te vullen met antivries.

Image-Credit: creatieve reparatie uit dit artikel over creatieve reparaties