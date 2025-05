Deze dikke BMW van eerste eigenaar is bijna miljonair

Zo maken ze ze niet meer. Deze dikke BMW 5-Serie is bijna miljonair, jongus. En dat terwijl veel kilometers zijn afgelegd bij -30 graden celsius en kouder. Brrrrr…

Vroeger was het heel simpel voor de betere liefhebber van dik Duits. Wilde je keihard door de bocht scheuren, bumperkleven en de dubbele koplampen laten vlammen tegen brave huismoeders die niet aan de kant gingen, kocht je een BMW. Als je gezapig en comfortabel kilometers wilde vreten, kocht je een Mercedes. BMW’s waren met drie ton meestal wel klaar, mogelijk mede vanwege de rijstijl van de gemiddelde bestuurder. Mercs daarentegen, kachelden langer door dan de gemiddelde bestuurder. Fameus waren de schildjes die Mercedes gaf aan bestuurders die enorme kilometerstanden behaalden met hun W123 of W124.

Vanaf medio jaren ’90 is dit al niet meer zo. Vooral overigens omdat Mercedes geen auto’s meer voor de eeuwigheid maakt. Maar ook omdat de generatie BMW’s die bestond uit de E46, E39 en E38 episch goed was. Mits je de juiste motor had, netjes onderhoud pleegde en je niet dagelijks twee zwarte katten onder vijf ladders door achtervolgt.

Hoe extreem goed de E39 was blijkt wel uit dit exemplaar verkocht in Finland. Het is een 523i uit het eerste volle bouwjaar, namelijk 1996. Onder de kap huist een indirect ingespoten zes-in-lijn met een inhoud van 2.5 liter. Eerste en huidig eigenaar Juha Bäckmand kocht de auto bijna dertig jaar geleden nieuw. Hij had duidelijk goede smaak, gezien de velgkeuze en de kleur Glaciersilber. Hoewel de matchende groenige bekleding binnen misschier er net een beetje over is.

Na bijna een miljoen kilometer, heeft de auto nog de originele motor, de originele bak en het originele interieur. Qualität. Premium. BMW Classic maakt er uiteraard het meeste van op de gramz. Het is ook niet alsof de BMW het makkelijkste leven heeft gehad. Hoewel de servicebeurten altijd netjes zijn uitgevoerd, leeft de auto in Finland. De laagste temperatuur die Juha gezien heeft op het dashboard is minus 37,5 graden Celsius. De koudetest is dus met succes afgerond. Of zou de BMW zelfs geholpen zijn door deze cryopreservatie?