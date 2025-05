Waarom de nieuwe BMW M5 zo’n dikke reet heeft

De Brazilian butt van de BMW M5 is niet enkel en alleen een esthetisch aspect.

Zo, ik ben nog even aan het bijkomen hoor. Het waait en het is nat in Nederland, maar afgelopen weekend was natuurlijk Villa ‘D Este aan de gang. Autoblog was hier aanwezig op uitnodiging van BMW om keihard te werken en dat viel niet mee. Denk aan champagne drinken en varen op het Comomeer. Dat soort ellende. Ondergetekende kwam thuis met een kleurtje.

Naast de onthulling van de BMW Speedtop en de M2 CS, waren er ook BMW bobo’s aanwezig om een kijkje in de keuken te geven. Dat vind ik altijd razend interessant. Het zijn immers de mensen die de producten zelf hebben ontwikkeld. Daarmee babbelen is toch wat interessanter dan een droog persbericht lezen.

Hou eens op over het gewicht!

Ook aanwezig op Villa ‘D Este was BMW M CEO Frank van Meel. Tijdens een besloten praatje voor media werd de Nederlander onderworpen aan een aantal (ingestudeerde) vragen in een informele setting. Leuk, want er werden ook nuttige dingen gezegd.

Allereerst had van Meel een boodschap voor alle internetridders die de BMW M5 een zware jongen vinden. Ja, het is een lel van een auto. Maar de CEO gaf aan dat het team van BMW M vier jaar heeft gewerkt aan deze beuker om er echt een goed sturende auto van te maken. Kijk dus verder dan de cijfers op papier en ga er vooral mee rijden, was de boodschap van Frank.

BMW M5 is bewust zo breed

Op een ander event dat weekend, FurioConcorso, sprak ik kort met Harry Metcalfe, bekend van Harry’s Garage, over het gewicht van auto’s en dat ze alleen maar groter worden. Hij was zelf vanuit Engeland naar Cernobbio gereden in zijn Porsche 930 Turbo. Wat een held. De tofste opa die ik nooit heb gehad, deze man. Hij was van mening dat de M5 ondanks zijn gorillaformaat een serieuze wagen is.

Want inderdaad. De BMW M5 is echt gigantisch. Tijdens Villa ‘D Este gebruikte BMW naast de XM en de i7 ook een leger aan M5’s als taxi. Gedurende datzelfde informele mediapraatje gaf Frank van Meel aan dat het geen toevalligheid is dat de BMW M5 zo’n brede kont heeft.

De M5 is de eerste plug-in hybride van BMW M. Met een sloot batterijen zijn er de nodige uitdagingen om er toch nog een dynamisch apparaat van te maken. De batterijen worden zo laag mogelijk in de bodem in het midden van de auto gestopt voor optimale gewichtsverdeling. Maar dat alleen is niet voldoende.

Van Meel gaf aan dat ze de M5 bewust breder hebben gemaakt om de balans van de auto te verbeteren. De langere wielbasis draagt bovendien bij aan stabiliteit op hoge snelheid.

Nu begrijp je misschien iets beter waarom de BMW M5 zo’n gigant is op de weg. Het is duidelijk een andere auto dan de i5 en de 5 Serie, wat ook al geen kleine auto’s zijn. De M5 doet er nog een schepje bovenop, daar is -zo weet je nu- een hele goede reden voor.