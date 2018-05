BMW verklaart de oorlog aan de draad des doods

Bovenstaande joekel van een computermuis bespaart je toch weer twee nodeloze handelingen per dag.

Leuk die EV’s en plug-in hybrides, maar ze zorgen er wel voor dat je drukke schema elke dag nóg wat drukker wordt. Kom je ’s avonds gesloopt thuis na een dag noeste arbeid, moet je potverdikke ook nog die stekker van je auto in een stopcontact duwen. En dat is nog niet alles: de volgende dag moet je het onding er ook weer uithalen voordat je wegrijdt. Life is pain.

Gelukkig komt BMW deze zomer naar je toe met de oplossing. De BMW 530e iPerformance kan je vanaf dat moment namelijk draadloos opladen met behulp van de hierboven afgebeelde unit. Het enige wat je hoeft te doen is je auto boven het paneel rijden en op een knop duwen. Het is dus een stuk minder arbeidsintensieve ervaring dan om de auto heenlopen om er een stekker in te pluggen. Volgens BMW helpt het ‘om dat oude gevoel terug te krijgen’, van toen al die elektro-nonsense nog niet bestond. De Duitsers experimenteren al een tijdje met draadloos opladen op de i8 Safetycar die ingezet wordt in het Formule E kampioenschap.

Wellicht denk je nu echter ‘maar wat als ik mijn vrouw ook in de auto laat rijden, dan is dat fancy oplaadding binnen no-time zo plat als een dubbeltje’. Maak je geen zorgen. Ten eerste is de unit altijd een rental dus is er voor slopers geen noodzaak om gentle te zijn. Je kan het ding namelijk (voorlopig) alleen leasen van BMW. Ten tweede hebben de Beierse uitslovers een speciale modus voor hun iDrive-middenconsole bedacht die middels blauwe lijnen inzichtelijk maakt waar je auto zich bevindt ten opzichte van de oplader. Gecompliceerde technische oplossingen voor niet bestaande problemen, we houden ervan.