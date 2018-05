Brabus vergrijpt zich nu ook aan Nissans

De tuner uit Bottrop heeft de Mercedes X-klasse onder handen genomen.

Mercedes gaat dezer dagen net zo hard in de verkoopgrafieken als in de Formule 1. Als je het modelgamma van Das Haus bekijkt is dat ergens ook wel logisch, het merk biedt namelijk zo’n 534 verschillende modellen aan. Dat is op zichzelf uiteraard geen garantie dat de auto’s ook verkocht worden. Aan de andere kant is het wel zo dat áls je Mercedes tof vind en je voldoende geld tot je beschikking hebt, er altijd wel een Mercedes te vinden is die bij je past. Sinds kort heeft het oude luxemerk zelfs een heuse pickup in de aanbieding!

Om dit voor elkaar te krijgen is echter wel een short cut gebruikt in de vorm van badge engineering. Je kan je afvragen of dat past bij een merk als Mercedes. In het geval van de Vaneo werd het in ieder geval een flop van jewelste, maar dat hield Mercedes niet tegen om de Citan op de markt te brengen. Enfin, de X-klasse op Nissan Navara-basis is er nu en zal er voorlopig ook wel blijven.

Dit geeft Brabus de kans om voor het eerst in de geschiedenis een pickup aan te pakken. Het recept is min of meer bekend voor de mensen die de SUV’s van het merk kennen. Spoilers, dikke wielen, stortkokers en extra pk’s. Tevens zijn er een paar stoere lampen op het dak geplaatst.

De wielen zijn speciaal voor de X-klasse ontwikkelde Monoblock X-units. Ze meten 20 duimen in diameter en zijn geschoeid met banden in de maat 285/45. De 2.3 liter diesel onder de kap van de X250d krijgt er 21 pk en 60 Nm bij, voor totalen van 211 pk en 510 Nm. De X-klasse schiet er in een onvoorstelbare 11,5 seconden mee naar de honderd. Brabus zegt er direct bij dat ze al aan het werk zijn aan een powerkitje voor de X350d die later op de markt komt.

Misschien wel het interessantste aan de X-klasse van Brabus is dat je er alle interieur-goodies van de tuner op kan laten zetten. Af fabriek heeft de pickup namelijk een behoorlijk ‘praktisch’ interieur met knalharde plastics. Past wel bij een pickup, maar niet per se bij een Merc en zeker niet bij een Brabus. Je móet je Brabus X-klasse dus wel laten voorzien van een donkerpaars interieur van leder en alcantara om het geheel een beetje smoel te geven. Wie durft?